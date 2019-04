PODCAST La blockchain a 10 ans : derrière la "hype", où en est-on ?

Les investissements dans les solutions Blockchain ont doublé en un an à 1,5 milliard de dollars dans le monde en 2018 selon le cabinet IDC, tirés par le secteur de la finance (36%). Les dépenses du seul secteur bancaire devraient augmenter de plus de 74% par an d'ici à 2022. Du côté des levées de fonds, les startups du secteur ont récolté 1,3 milliard de dollars au premier semestre 2018 contre 900 millions sur l'ensemble de l'année 2017, sans compter les ICO (plus de 22 milliards de dollars en 2017 et 2018). Le secteur compte déjà plusieurs licornes : Circle, BitGo, Coinbase et Bitfury en Europen en Chine Bitmain, etc. Après les PoC (proofs of concept) et les MVP (minimum viable products), l'heure est au passage à la mise en production : panorama des projets en cours, investissements, prises de participations, etc

Claire Balva, Directrice générale de Blockchain Partner

Directrice générale de Blockchain Partner Luca Comparini, Blockchain Leader France chez IBM

Blockchain Leader France chez IBM Jean-Michel Mis, Député de la 2e circonscription Loire, Membre de la commission des lois

Député de la 2e circonscription Loire, Membre de la commission des lois Philippe Mutricy, Directeur de l'évaluation, des études et de la prospective Bpifrance

Directeur de l'évaluation, des études et de la prospective Bpifrance Fleur Pellerin, Cofondatrice et Directrice générale Korelya Capital

Modération: Delphine Cuny - Rédactrice en chef adjointe Banque/Finance à La Tribune