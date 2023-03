Hauts-de-France : une nouvelle stratégie économique régionale

Le leitmotiv, c'est « transformer l'économie des Hauts-de-France ». Parmi les 58 objectifs fixés et 156 actions sur la période 2022-2028 adoptés, on retrouve de grands jalons, déjà posés en 2017, comme la « Troisième révolution industrielle » - rebaptisée depuis Rev3 -, mais également l'accompagnement des jeunes - et moins jeunes - entreprises, le développement de l'emploi en fonction des différents territoires...

« C'est sans compter les réponses aux appels à projets et les actions que nous mettrons en place en cas d'évolutions subites du marché, comme nous l'avons connu ces dernières années », a précisé Philippe Beauchamps, conseiller régional délégué au financement des entreprise.

Et d'ajouter :

« Xavier Bertrand, le président de région, l'a dit lui-même : il ne "souhaite pas être enfermé dans un schéma". »

La première des grandes nouveautés présentées, c'est la création de plusieurs entités au service de l'entreprise, comme « la Maison des Entrepreneurs », « Hauts-de-France Entreprise », mais également la mise en relation de tout un « écosystème ».

En 2022, ce sont très exactement 66.425 entreprises qui ont été créées dans les Hauts-de-France dont 42.191 micro entrepreneurs. La part élevée des micro-entrepreneurs reflète la tendance nationale. « Soit 111% de taux de création en région, contre 142% en France : le résultat n'est pas mauvais, mais il n'est pas là où on devrait être : nous avons quand même fait le choix d'accompagner mieux, plutôt que de promouvoir la création en masse », explique le conseiller régional délégué au financement des entreprises.

Parcours plus fluide et centralisé

C'est sur le nombre de projets accompagnés par le financement régional que l'élu a tenu à insister : plus de 25.000 montages accompagnés en 2022 (un peu moins en 2021). Si l'on y ajoute les tests d'activité (mise en couveuse avec notamment un numéro de Siret provisoire, financé alors par l'État via le Fonds social européen (FSE) mais désormais suppléé par le conseil régional, les structurations financières (pour décrocher des financements comme des prêts d'honneur, des garanties bancaires avec l'ADIE, le Réseau Initiatives et France Active) et les suivis post-création, le total atteint les 35.000 accompagnements.

Le précédent SRDEII (Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation) faisait la part belle aux plans Starter (financement de l'accompagnement à la création d'entreprises avec la Chambre des métiers et de l'artisanat-CMA, la Chambre de commerce et d'industrie-CCI, la Boutique de gestion Espace-BGE), Booster (pour développer la croissance), à l'emploi (notamment avec une ligne dédiée Proche emploi) ainsi qu'un plan Territoires (notamment pour développer les zones rurales).

Désormais, pour harmoniser l'accompagnement des entreprises, tout sera centralisé dans une nouvelle Maison des entrepreneurs Hauts-de-France, conçue dans une vision plus globale d'accompagnement des entrepreneurs à tous les stades de maturité de leur entreprise (actions liées à la sensibilisation, accompagnement à la création / reprise d'entreprise, développement, etc.). Un Club des développeurs économiques verra le jour, avec espaces de travail et d'échanges réguliers.

Décarbonation avec Rev3

Autre pilier de ce schéma de développement économique, qui faisait déjà partie du programme précédent, le mouvement Rev3, lancé pour faire face aux défis de la décarbonation. « Nous avons même décidé que cette thématique devienne le fil rouge du mandat, pour créer de l'activité et de l'emploi via les défis environnementaux qui s'imposent », rappelle Frédéric Motte, conseiller régional délégué à la transformation de l'économie régionale et président de la mission Rev3. « Rev3 ne doit surtout pas être un label, il est au contraire un étendard de toutes ceux et celles qui veulent apporter leur contribution ». Surtout dans les domaines où la région possède une certaine expertise, à savoir l'économie circulaire, le mix énergétique, la bio-économie, la logistique et la supply chain verte, etc.)

Dans ce cadre et dans une région aussi agricole que les Hauts-de-France, une alliance pour la bioéconomie va être entérinée, avec, en chef de file, le pôle Bioeconomy for change (l'ex-pôle IAR) qui travaille sur l'ensemble des thématiques liées à la production et à la valorisation de la ressource biologique. Ensemble, leaders régionaux, centres de recherche et développement, pôles, accélérateurs comme Adrianor (centre technique pour l'agroalimentaire), le centre d'innovation Agro-Transfert, le laboratoire Extractis et l'incubateur ou l'accélérateur de start-up I-Terra travailleront à renforcer les collaborations, à mutualiser les services et à imaginer de nouvelles propositions de valeurs.

Lien entre la recherche et les entreprises

Cette volonté de mieux faire le lien entre la recherche et les entreprises entraîne le repositionnement de l'agence Hauts-de-France Innovation Développement, qui jusqu'ici, accompagnait les startups et entreprises dans leur projet d'innovation et de performance industrielle, et devrait prendre plus d'envergure. « La structure travaillera en transversal avec les différents services de développement économique de la Région (direction de l'emploi, direction de la transformation de l'économie régionale et direction des entreprises) mais animera aussi la plateforme Plug-in-Labs, qui vise à identifier les sujets de recherche pour les rendre visibles et plus applicables par les entreprises », souligne Antoine Macret, le nouveau directeur de l'agence Hauts-de-France Innovation Développement. Le tout, en étroite collaboration avec North France Invest, l'agence de promotion économique des Hauts-de-France.

Pour les représentants des intercommunalités qui ont pris la parole lors des présentations, cette nouvelle mouture du schéma de développement économique va dans le bon sens. Pour Jean Betremieux, responsable du développement économique de la Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, la collaboration avec les services de la région ont permis d'apporter par exemple un soutien financier à la société italienne RDM, fabricant de carton recyclé installé à Blendecques et qui emploie 200 personnes. « Nous avions un peu peur car l'entreprise n'avait pas effectué d'investissement depuis longtemps... A force d'échanges avec les équipes du conseil régional, nous avons trouvé une solution. En mars 2022, un incendie grave a ravagé l'usine : la direction nous a alors dit qu'au vu du soutien de la région, l'usine allait être reconstruite et aujourd'hui, d'importants investissements sont prévus ».

Rompre l'isolement du chef d'entreprise

Aurélie Moreau, directrice du développement économique de la Communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, constate, elle, que « les grandes entreprises sont bien accompagnées mais, aujourd'hui, le vrai danger se situe à l'échelle des TPE, qui subissent les crises de plein fouet : l'enjeu de ce prochain schéma sera de sortir des cases et notamment aider plus largement les communes de moins de 10.000 habitants par exemple ».

L'un des grands défis de ce schéma de développement économique sera de contrer la solitude du chef d'entreprise.