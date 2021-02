Airbus : la création d'une usine d'A321 Neo à Toulouse bien partie pour être relancée

Bonne nouvelle en vue pour la ville de Toulouse et la région Occitanie, frappées de plein fouet par l'impact sur l'emploi de la crise qui frappe le secteur aéronautique et Airbus. Selon nos informations, le projet de création d'une nouvelle chaîne d'assemblage de l'A321 Neo à Toulouse, suspendue à cause du Covid-19 en avril 2020 moins de trois mois après l'annonce de son de son lancement fin janvier, est bien parti pour être relancé. Si la décision est en passe d'être prise en interne, le calendrier de l'annonce reste encore incertain.

