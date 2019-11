Après les 50 Airbus A350, Emirates commande 30 Boeing 787

Emirates réaménage sa flotte. Chamboulée par l'arrêt de la production de l'Airbus A380 qui constitue aujourd'hui le pilier de sa flotte avec le Boeing 777, la compagnie de Dubaï a commandé deux nouveaux types d'avions au salon aéronautique de Dubaï : l'A350-900 à raison de 50 exemplaires et 30 B787-9.

Ce jeudi, Emirates a en effet annoncé avoir commandé 30 787 et a réduit le nombre de B777X, la nouvelle version du B777, à 126 exemplaires, contre 150 initialement. Les A350 et les B787 seront livrés entre 2023 et 2028. Les retards de certification du B777X complexifient la réflexion d'Emirates. Alors que le premier appareil devait être livré en 2020, elle a été repoussée de un an, à 2021.

