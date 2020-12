L'Egypte pourrait très vite commander un satellite espion "Made in France" à Airbus

C'est une très longue histoire qui pourrait trouver peut-être son dénouement lors de la visite du président égyptien, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, en France en début de semaine prochaine. Il pourrait, selon des sources concordantes, annoncer un accord sur l'achat d'un satellite espion à la France, et plus précisément à Airbus Defence & Space (Airbus DS), qui tient la corde face à son rival et partenaire Thales...