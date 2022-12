La Lituanie s'offre 18 systèmes d'artillerie Caesar

C'est enfin fait. Selon nos informations, six mois après avoir annoncé au salon Eurosatory une promesse de commande de 18 canons Caesar Mark II à Nexter, la Lituanie a signé le contrat. C'est le huitième pays qui achète ce système d'artillerie. L'industriel spécialisé dans l'armement terrestre devrait l'annoncer de façon imminente. La Lituanie et la France avaient signé en juin dernier au moment du salon Eurosatory une lettre d'intention pour l'acquisition de ces systèmes d'artillerie, qui "renforceront considérablement les capacités de défense de l'armée lituanienne". "C'est le plus gros projet d'acquisition de la Lituanie avec la France", avait alors expliqué le ministère de la Défense lituanien Arvydas Anusauskas, dans un tweet accompagné d'une photo de la signature de la lettre d'intention avec son homologue français, Sébastien Lecornu.



Produit par Nexter, le Caesar est un canon de 155 mm monté sur un camion capable de tirer six coups par minute à une distance de 40 kilomètres. Ces systèmes d'artillerie de 155 mm apportent une capacité d'artillerie lourde de précision à longue portée avec une haute mobilité tactique et stratégique. Mais pas au point de s'en servir en zone urbaine peuplée. Le système d'artillerie autotracté Caesar est le best-seller de Nexter à l'export (282 exemplaires vendus dans sept pays - Arabie Saoudite, Belgique, Danemark, Indonésie, Maroc, République tchèque, Thaïlande-, sur les 350 vendus). En outre, la France a offert à l'Ukraine 18 Caesar à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie.

Projet d'achat de huit HIMARS

En novembre, la Lituanie a également annoncé son intention d'acheter huit HIMARS pour 495 millions de dollars. Le ministère lituanien de la Défense a souligné que cela "renforcera la sécurité non seulement de la Lituanie, mais aussi de l'ensemble de la région". La Lituanie, membre de l'UE et de l'Otan, consacre plus de 1,6 milliard d'euros, soit 2,52 % de son PIB, à sa défense. Elle doit accueillir un sommet de l'Alliance atlantique en juillet prochain.

L'Estonie a pour sa par signé récemment un contrat pour l'achat de six systèmes de lance-roquettes américains HIMARS, pour un montant de 200 millions de dollars, en vue de renforcer la capacité de tir indirect (c'est-à-dire sur des cibles non visibles par l'opérateur de la batterie) des forces estoniennes. Tout comme la Lituanie, l'Estonie, voisine de la Russie, a augmenté ses dépenses en matière de défense. Il s'agit de l'achat d'armes le plus important jamais réalisé par l'Estonie. Les roquettes commandées par Tallinn sont de types variés, leur portée allant de 70 à 300 km. Elles seront livrées à partir de 2024.