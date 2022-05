Nexter : la Belgique est le huitième pays à s'offrir le système d'artillerie Caesar

C'était attendu, c'est fait. Le nouvel accord CaMo 2 signé entre la France et la Belgique porte sur l'acquisition de neuf systèmes d'artillerie Caesar NG (CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie de Nouvelle Génération) infovalorisés fabriqués par Nexter pour un montant de 62 millions d'euros. Ils seront livrés à la Belgique à compter de 2027. Outre le volet acquisition, ce nouvel accord comprend également un volet de coopération opérationnelle incluant notamment des entraînements communs et la formation intégrée et visant l'interopérabilité entre les unités de combat belges et françaises. Ce sera l'un des derniers succès à l'exportation de la ministre des Armées, Florence Parly.



Les systèmes Caesar NG infovalorisés vont permettre de compléter la chaîne d'artillerie belge dont les premiers véhicules blindés (Griffon Véhicules d'Observation d'Artillerie et Griffon Engins Poste de Commandement), qui avaient été commandés en octobre 2018 au titre de la première capacité CaMo 1. Ces systèmes d'artillerie de 155 mm apportent une capacité d'artillerie lourde de précision à longue portée avec une haute mobilité tactique et stratégique. Mais pas au point de s'en servir en zone urbaine peuplée. Le système d'artillerie autotracté Caesar est le best-seller de Nexter à l'export (282 exemplaires vendus dans sept pays - Arabie Saoudite, Belgique, Danemark, Indonésie, Maroc, République tchèque, Thaïlande-, sur les 350 vendus). En outre, la France a offert à l'Ukraine une douzaine de Caesar à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie.



Un partenariat étroit entre Paris et Bruxelles

Le contrat d'acquisition sera notifié dans les prochaines semaines par la Direction générale de l'armement (DGA) pour le compte de la Belgique. Le partenariat CaMo est mené sous l'égide de l'armée de terre française, de la composante terre belge, de la DGA et de la Direction générale des ressources matérielles belge. Ce contrat sera piloté par le bureau de programme commun CaMo mis en place en 2019 par la DGA et la Direction générale des ressources matérielles belge.

En juin 2017, la France et la Belgique avaient signé une lettre d'intention pour accentuer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la mobilité terrestre. Le 25 octobre 2018, le Conseil des ministres de la Belgique a approuvé le principe d'un accord intergouvernemental avec la France concernant la mise en place d'un partenariat stratégique dans le domaine de la mobilité terrestre. Cet accord a été signé par les autorités politiques des deux pays en novembre 2018 et entré en vigueur en juin 2019. Le volet opérationnel du partenariat vise à obtenir une interopérabilité maximale entre les deux armées de Terre, via notamment des formations, des entraînements et des équipements communs. La première capacité de ce partenariat, dite CaMo 1, prévoit dans son volet programme l'acquisition par la Belgique de 382 véhicules Griffon et 60 Jaguar, tous infovalorisés, livrés à partir de 2025.