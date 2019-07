LIVE Suivez dans les conditions du direct la mission Apollo 11

A PARTIR DU 16 JUILLET 10H, SUIVEZ DANS LES CONDITIONS DU DIRECT LA MISSION APOLLO 11 EN ÉCOUTANT LES COMMUNICATIONS ENTRE L'ÉQUIPAGE ET LE CENTRE DE CONTRÔLE DE HOUSTON

Neil Armstrong crève l'écran: il y a 50 ans, la conquête de la Lune fut un événement télévisuel hors normes, suivi en direct par plus de 500 millions de Terriens grâce à un dispositif exceptionnel déployé par la NASA et les chaînes de télévision. Découpée en épisodes comme un feuilleton, la mission lunaire est racontée pendant huit jours par les télévisions du monde entier, avec 3.500 journalistes accrédités à Houston et 36 chaînes de télé, sans oublier l'apothéose, un direct de 31 heures aux Etats-Unis pour vivre les premiers pas sur la Lune.

Jamais la transmission de données par satellite n'a été aussi performante et les images sont retransmises en mondovision (dans le monde entier, à l'exception de la Chine et du bloc soviétique). Ce n'est pas le premier événement retransmis en direct dans plusieurs pays -le couronnement de la reine Elizabeth II en 1953 a inauguré cette technologie- mais il bat le record d'audience de l'époque avec 500 millions de téléspectateurs, selon ABC.

"Pics de consommation électriques"

"Ce chiffre paraît en-deçà de la vérité si l'on s'en tient aux innombrables échos qui nous parviennent du monde entier", estimait l'AFP dans une longue dépêche publiée le 21 juillet 1969, qui racontait les "nuits blanches" en Suisse, les "pics de consommation électriques" à La Haye, l'"excellente" retransmission en Pologne, ou l'interruption de la promenade rituelle de l'empereur Hirohito et de l'impératrice du Japon pour l'occasion.

En prenant en compte ceux qui ont regardé l'événement à plusieurs ou dans des lieux publics, l'audience est estimée à 700 millions de spectateurs, soit 20% de la population mondiale à l'époque. Il faut dire que les sommes investies par les réseaux TV et radio américains pour l'événement avoisinent les 13 millions de dollars de l'époque, l'équivalent du coût de la nuit électorale de 1968, selon Variety.

"En tant que réalisateur, je devais rendre le programme passionnant, il fallait que ça ressemble à un film. On a investi plus d'1 million dans la production, pour une émission d'actualité en 69 c'était astronomique !", souligne Joel Banow, réalisateur sur CBS News, dans la série documentaire de Robert Stone "La conquête de la Lune: toute l'histoire", qui sera diffusée sur la chaîne franco-allemande Arte mi-juillet.

