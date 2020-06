Boeing : pendant que le 737 MAX revole enfin, Norwegian annule 92 exemplaires

(Crédits : Ints Kalnins)

Interdit de vol pour des questions de sécurité depuis plus 15 mois, le 737 MAX a commencé ce lundi les vols de certification pour évaluer les modifications apportées aux systèmes de contrôle automatisé. Le même jour, l'un de ses plus gros clients, la compagnie Norwegian Air Shuttle, a annulé une commande de 92 exemplaires et cinq 787.