Safran s'offre Preligens, une PME spécialisée dans l'intelligence artificielle

En signant un chèque d'environ 220 millions d'euros, Safran a remporté les enchères pour s'offrir Preligens, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), selon nos informations. C'était le souhait du directeur général de Safran, Olivier Andriès, qui en avait fait un de ses objectifs de croissance externe. Preligens ira renforcer les activités de souveraineté de Safran (défense et espace), qui sont logées au sein de Safran Electronics & Defense (SED). Mise en vente depuis plusieurs mois, cette PME, créée en 2016 par Renaud Allioux et Arnaud Guérin, intéressait également le suédois Hexagon AB et l'italien Telespazio, filiale de Leonardo et Thales.

En revanche, ce dernier n'a jamais été intéressé par cette PME, qui a pour principal client l'armée française. En octobre 2022, Preligens avait décroché un contrat de 240 millions d'euros maximum sur une durée de sept ans auprès du ministère de la Défense pour le traitement en masse de données (marché Tornade). Elle réalise une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec le ministère des Armées.

Le moment de sortir...

Le montant de l'opération est loin des espérances initiales des actionnaires de Preligens (les deux fondateurs, 360 Capital Partners, Tikehau, Definvest, Octave Klaba), qui espéraient obtenir autour de 350 millions d'euros. Pourtant, dans une interview accordée en avril à l'Usine Nouvelle, le président de Preligens, Jean-Yves Courtois, avait affirmé que la société serait rentable en 2024 « pour la première fois » : 3 ou 4 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 35 millions cette année (contre 28 millions en 2023). « Cette année et dans les années à venir, on s'attend à une croissance de l'ordre de 30 % à 35 % », a-t-il indiqué.

Mais alors pour quelles raisons la société a-t-elle engagé ce processus ? « C'est une décision des actionnaires », avait-il expliqué. Et d'expliquer que certains d'entre eux souhaitaient sortir tandis que les fondateurs quant à eux voulaient récupérer une partie de la valeur générée. D'autant que Preligens a dû réduire la voilure en lançant en 2023 un plan social (PSE ou plan de sauvegarde de l'emploi), qui fait baisser les effectifs de 250 à 220 salariés.

Safran, un tremplin pour les Etats-Unis ?

Preligens souhaitait trouver un industriel qui puisse lui offrir la capacité de travailler dans un environnement classifié aux États-Unis où cette PME souhaite développer une stratégie de croissance externe. « Cela nous ferait gagner deux ans sur notre calendrier de développement », avait-il expliqué à L'Usine Nouvelle. C'est le cas avec Safran. Le groupe français équipe de nombreux avions américain comme les P-8 Poseidon et C-40 Clipper de Boeing (moteurs CFM56-7B). Les systèmes d'atterrissage de Safran sont utilisés sur le chasseur F/A-18, l'avion de transport C-17, l'avion ravitailleur KC-135 et le V-22 Osprey à rotors basculants. Il fournit également des solutions de câblage pour le F-16 de Lockheed Martin, le F-22 et le ravitailleur aérien KC-135R de Boeing, ainsi que le V-22 de Boeing et Bell.

En outre, par l'intermédiaire de la filiale Optics 1, basée dans le New Hampshire, Safran propose une large gamme de dispositifs et de modules destinées aux missions de surveillance et de reconnaissance pour les soldats débarqués, ainsi que les opérations aéroportées et impliquant des véhicules terrestres. Les systèmes électro-optiques portatifs aident les militaires américains à répondre aux exigences de leurs missions. L'armée américaine a choisi Optics 1 pour construire la prochaine génération du système Laser Target Locator Module II (LTLM II). Ce système léger et portatif est équipé de caméras de jour et de nuit, d'un télémètre laser, d'une boussole numérique et d'un récepteur GPS.