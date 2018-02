Ici&Là, une idée légumineuse !

En élaborant des produits à base de légumineuses, la société lyonnaise Ici & Là propose une alternative aux protéines animales. Lentilles vertes, pois chiches ou encore haricots blancs cultivés et transformés en France remplacent ainsi la viande, prenant la forme de steaks et boulettes. Une idée qui a germé dans la tête de deux amis, Benoît Plisson et Emmanuel Brehier, alors étudiants à l'école d'ingénieurs Isara de Lyon, et engagés à « vouloir redonner du sens à notre alimentation ».

« Au départ grand consommateur de légumineuses, l'homme les a peu à peu oubliées pour leur préférer la viande. Mais le monde évolue et la nécessité de "manger autrement" est devenue évidente. Au-delà du végétarisme strict, il s'agit d'une prise de conscience sur la qualité de notre alimentation et les méfaits d'une surconsommation de viande », soulignent-ils.

Le tandem d'entrepreneurs a alors pensé, conçu et développé l'idée dès 2013. Intégrant l'incubateur de l'école, leur concept, breveté, remporte plusieurs concours - ils seront d'ailleurs sélectionnés pour être les ambassadeurs français lors de l'Exposition universelle de Milan en 2015 -, de quoi leur donner les moyens de se faire connaître et d'obtenir les financements nécessaires à leur ambition. Après avoir su convaincre les cantines scolaires et d'entreprises (plus de 750.000 repas servis), la jeune pousse, qui emploie une quinzaine de salariés a lancé en 2016 une offre grand public de six produits sous la marque Le Boucher vert, fabriquée dans un atelier de la Drôme et disponible dans 600 points de vente.