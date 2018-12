L'histoire des huîtres irlandaises gratifiées de l'appellation "Origine France"

Sept ostréiculteurs de Marennes-Oléron, poursuivis pour "tromperie", comparaissaient jeudi soir en correctionnelle à La Rochelle pour avoir vendu entre juillet 2015 et juin 2016 des huîtres mêlant des coquillages provenant d'Irlande ou de France avec la mention "Origine France".

Tous les prévenus, poursuivis pour tromperie par personne morale sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise sur plainte de la DGCCRF, sont installés au coeur de la zone d'Indication géographique de provenance (IGP) Marennes-Oléron. Il leur est reproché d'avoir vendu des huîtres mentionnant une origine française alors qu'il s'agissait d'huîtres irlandaises car elles n'avaient pas passé les six derniers mois d'élevage en France.

L'un d'eux est accusé d'avoir importé 99 tonnes d'huîtres d'Irlande et les avoir vendues sous le label Marennes-Oléron tandis que 3,725 tonnes étaient vendues avec une fausse "origine France".

"Je suis un mauvais professionnel", a-t-il plaidé, "je ne pensais pas qu'il fallait six mois pour qu'elles soient françaises. Je pensais qu'il fallait juste 28 jours d'affinage en claires pour l'IGP." L'homme travaille depuis 35 ans dans l'ostréiculture. La DGCCRF a calculé que cela représentait une plus value de 88.700 euros.