Natimpact lutte contre la mondialisation de l'alimentation

Et si les Français avaient retrouvé, à la faveur du confinement, le goût du bien manger ? Les repas faits maison - quiches, gâteaux et autres - qui ont même engendré un temps une pénurie de farine, viennent pour l'heure rythmer la vie quotidienne, repliée sur le noyau familial.

« L'alimentation est essentielle à notre bien être et la crise actuelle nous redit à quel point, dans ce domaine comme dans d'autres, la 'localité' est importante », déclare Didier Suberbielle, président de Natimpact. Le confinement pourrait également être l'occasion pour chacun de se pencher sur ses pratiques de consommation alimentaire. Alors que l'alimentation représentait 29 % du total du budget de consommation des ménages dans les années 1960, cette part n'a cessé de baisser, pour atteindre environ 17% aujourd'hui. Avant la crise, en tout cas... « La part du budget alimentaire a augmenté avec le confinement, et j'espère qu'avec cette expérience, davantage de ménages consentiront à dépenser plus à l'avenir », avance-t-il. Dépenser plus, mais surtout, dépenser mieux.

Un état d'esprit

Car Didier Suberbielle, après une belle carrière au sein d'un groupe de luxe, où il présidait une société de champagne, a décidé de rejoindre Toulouse, sa ville natale, afin d'investir dans le secteur alimentaire et militer pour le bio, le local, le respect des producteurs, et contre la mondialisation de l'alimentation, les produits ultra-transformés, le rouleau compresseur de la grande distribution qui écrase les petits producteurs. Pour le bien de tous et celui de la planète. « Et cela vaut pour ceux qui entrent depuis quelques années dans le secteur bio, avec des chips, des boissons gazeuses et autres monstruosités ! Le bio doit être un état d'esprit ! », s'exclame l'investisseur.

Les valeurs qu'il porte sont incarnées par les sociétés composant le groupe Natimpact, qu'il a créé en février 2019 avec Frédéric Grunblatt et Marlène Castan, partenaires au sein de MCFG Invest, associés au fonds d'investissement Triodos Organic Growth Fund. L'ambition de Natimpact est de fédérer des PME autonomes de l'agroalimentaire bio et d'accompagner leur croissance, en renforçant notamment leur outil commercial et en mutualisant certaines activités administratives et numériques, tandis que la production, la R & D et le marketing restent au sein de chaque PME.

Accroître l'impact

Après une première acquisition, en 2019, celle de la société Naturgie, spécialiste de confiture bio à Villeneuve-sur-Lot, la deuxième étape de constitution du groupe Natimpact est venue en janvier 2020, avec l'achat, au groupe St Michel, du chocolatier Bovetti. Basé à Terrasson-Lavilledieu, en Dordogne, Bovetti, réputé pour ses créations innovantes, haut de gamme et bio, s'appuie ainsi sur une matière première impossible à produire localement, bien sûr, mais certifiée : les fèves de cacao proviennent de l'agriculture bio, en Equateur, au Pérou, à Sao Tomé et Saint Domingue, et les producteurs sont rémunérés correctement, sans avoir recours à des enfants pour le travail dans les plantations...

Et pas question d'en rester là. « Notre chiffre d'affaires est de 20 millions d'euros aujourd'hui, et nous espérons pouvoir le multiplier par 2,5 dans les années à venir, grâce notamment à de la croissance externe », indique le président de Natimpact. La société est à l'affût de nouvelles acquisitions possibles, dans l'épicerie sèche mais « ne s'interdit pas le frais », précise-t-il, pour ajouter : « Nous faisons notre part pour faire évoluer les habitudes de consommation, mais nous aurions un impact bien plus grand si nos activités étaient plus développées ». La société ne s'appelle pas Natimpact pour rien...