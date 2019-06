Alliance Renault-Nissan, année zéro ?

Le plus bel âge de la vie, 20 ans ? Pour Renault et Nissan, ce sera surtout l'âge de vérité puisque 2019, en plus d'être l'année du vingtième anniversaire de l'Alliance, pourrait surtout être l'année où tout passe ou trépasse ! C'est peu de dire que Renault et Nissan viennent de subir un immense creux dans le partenariat industriel (et accessoirement capitalistique) qui les unit depuis 1999. Une tourmente née dès 2015, après le coup de force de l'État français - organisé par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie - dans le capital de Renault, et qui a connu son point d'orgue avec l'arrestation de Carlos Ghosn en novembre dernier.

Paradoxalement, vous ne trouverez personne chez aucun des protagonistes pour clamer haut et fort qu'il faut en finir avec l'Alliance : ni Hiroto Saikawa, patron de Nissan et tombeur de Ghosn, ni chez Renault, ni même au sein du gouvernement français (l'État détient 15 % du capital de Renault) ou encore du gouvernement japonais (qui lui, n'a aucun intérêt officiel, hormis celui de défendre un fleuron national) qui a pris langue avec son homologue français dès le début de l'affaire Ghosn. Toutes les parties en présence veulent défendre...