Audi Q4 E-Tron : un SUV électrique premium à un prix étonnant

La voiture électrique est décidément entrée dans l'ère du premium... A ceux qui en doutaient, l'Audi Q4 est là pour témoigner d'une offre qui répond aux standards de ce marché exigeant et complexe à la fois. Certes, ces produits ne résolvent pas tous les problèmes inhérents à cette technologie, mais ils apportent ce qui lui manquait: un univers de marque qualitatif et attractif. Avec son Q4, Audi apporte une réponse qui est donc à la fois premium mais également SUV, qui reste le segment le plus profitable et le plus demandé du marché.

Moins austère qu'une Audi thermique

A première vue, le Q4 ressemble à n'importe quel SUV affublé du logo aux anneaux: imposant, proue musclée, ceinture de caisse surélevée... Longue de 4,59 mètres, il se situe au cœur du segment des compacts premium. A l'intérieur, Audi a toutefois ajouté une couche de modernité avec cette planche de bord destructurée. Cela donne du relief et sort Audi de la léthargie de ses intérieurs très austères et de ses planches ultra-horizontales. On apprécie particulièrement cet écran tactile tourné vers le conducteur. En outre, l'ambiance intérieur s'inscrit dans les standings de la marque allemande: bonne isolation acoustique, assise confortable, habitacle généreux, bonne hauteur de vue.

Et conformément à la tradition de la marque, le contrôle de connectivité et les réglages restent sophistiqués à l'extrême. On note toutefois de gros efforts sur la gestion cartographique en lien avec l'autonomie. Le logiciel calcule votre trajet et le calque immédiatement à l'autonomie restante et les points de recharge disponibles sur ce même trajet: pratique et essentiel. Audi se rapproche un peu plus de Tesla.

Côté conduite, le Q4 délivre tout ce qu'on attend d'une voiture électrique: confort, couple, puissance, silence... Les amortisseurs sont excellents. En revanche, ce SUV a beau disposer de 350 km d'autonomie, il pèse toutefois plus de 2 tonnes. Son autonomie devient vite très théorique dès qu'on accélère.

Un prix serré...

L'Audi Q4 n'est pas seulement un SUV premium électrique, c'est le point de départ d'une véritable ambition d'une marque qui avait pris du retard pour apporter une réponse convaincante et à la hauteur des attentes en matière d'électro-mobilité. De ce point de vue là, l'objectif est atteint. Petite surprise toutefois... Avec un prix d'appel à 44.750 euros (une somme rondelette en valeur absolue), le Q4 coûte seulement 10.000 euros de plus qu'une Renault Zoé ou une ID.3, pour des prestations proportionnellement plus importantes.