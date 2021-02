Automobile : les constructeurs doivent-ils avoir peur de l'Apple Car ?

Et un de plus... Les rumeurs se multiplient autour d'un projet de coopération entre Apple et l'industrie automobile. Cette fois, c'est Nissan qui a dû démentir des bruits de couloir sur un tel partenariat. « Nous ne sommes pas en discussions avec Apple », a été contraint de préciser le constructeur automobile japonais face à la persistance des rumeurs. Il y a une semaine, c'est le groupe Hyundai-Kia qui a dû formuler le même démenti, après avoir toutefois laissé volontairement le bruit courir plusieurs semaines...



Le projet Titan poursuivi en secret

Pourquoi de telles rumeurs ? Après avoir abandonné le projet Titan en 2016, la firme de Cupertino, célèbre pour ses Macs et son iPhone, semble avoir en réalité poursuivi son projet de voiture autonome et connectée dans le plus grand des secrets. Pour tous les spécialistes, l'automobile est la nouvelle frontière des fabricants de téléphone. Avec leur système CarPlay (pour les iPhone) et AndroidAuto (pour les téléphones fonctionnant sous le système conçu par Google Android), les GAFA veulent installer leurs contenus dans l'habitacle des voitures. Déjà...