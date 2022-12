Bornes de recharge ultra rapide : IES Synergy choisit Grolleau, un maître du courant continu

Porté par la croissance galopante du marché de la voiture électrique, le marché des bornes de recharge est en pleine effervescence. Et les entreprises en charge du maillage du territoire avec ces nouvelles bornes de recharge ultra rapide, seules capables de fiabiliser les trajets auto longue distance, cherchent les meilleurs électriciens industriels pour pouvoir fournir la demande, tant en quantité et en qualité.

Ainsi, la montpelliéraine IES Synergy a sélectionné Grolleau, spécialiste entre autres des armoires urbaines de distribution d'énergie multi-usages. Dans les starting-blocks, l'industriel angevin basé à Montilliers, dans le Maine-et-Loire, déjà engagé sur de grosses commandes de bornes de recharge classique en courant alternatif, a lancé l'adaptation de son outil de production pour répondre à la complexité du courant continu, dont la maîtrise est indispensable pour réaliser ces bornes ultra rapides.

Reconnaissant que Grolleau avait toutes les compétences pour devenir « l'intégrateur industriel français du chargeur ultra rapide » et contribuer au développement de la filière automobile française, les fonds de modernisation Automobile et Aéronautique du plan France Relance lui ont accordé une subvention de 800.000 euros, en février 2022, dans le cadre de son projet « Puissance G » (IRVE 2025), destiné à accélérer le déploiement des bornes de recharge ultra rapide.

L'objectif national est d'atteindre un maillage de 400.000 bornes (toutes puissances confondues) à l'horizon 2030. Une manière, aussi, d'encourager le pari industriel fait par Grolleau, qui a investi 3 millions pour accroître les capacités de son site industriel de Montilliers, dans le Maine-et-Loire, et se doter d'une unité 4.0.

Six mois plus tard, Grolleau signait un partenariat industriel avec IES Synergy, un des leaders européens des bornes de recharge à courant continu, c'est-à-dire ultra rapide. Pari gagné pour le made in France. Concrètement, IES Synergy fournit les modules comprenant l'intelligence et le cœur du système. Derrière, Grolleau découpe, assemble, intègre, selon les puissances voulues, quatre ou six blocs de 30 kW pour livrer un produit fini.

Transformer le courant alternatif en courant continu, une compétence rare

Ces bornes de recharge ultra rapide seront capables de produire une puissance de 120 à 180 kW en courant continu (DC), à comparer aux 7 kW à 22 kW délivrés en courant alternatif (AC) par les équipements classiques de recharge répartis en trois catégories: lente, normale ou accélérée.

Entre les deux, il y a un monde que peu d'opérateurs sont capables de maîtriser. « Nous étions trois finalistes en short-list, avec un autre français et un européen », s'étonne encore, Laurent Marbach, pdg du groupe Grolleau dont les compétences et la valeur ajoutée apportée ont su faire la différence.

« Le cœur de notre savoir-faire, c'est la capacité de transformer le courant alternatif en courant continu avec le moins de perte possible, et un rendement de 98%. Or, tout le monde ne sait pas convertir dans un petit volume, bien refroidi, du triphasé en continu. Cela implique une intégration et des câblages plus complexes, des tensions plus fortes à gérer... C'est vraiment un métier compliqué », dit-il.

C'est ce savoir-faire qu'IES Synergy est venu chercher dans le Maine-et-Loire.

De constructeur à intégrateur, une mue très bénéfique



Venu sur le marché des bornes de recharge, dès 2010, Grolleau avait d'abord fabriqué ses propres modèles, commercialisés auprès de la ville de Rennes ou Système U.

Quatre ans plus tard, au gré d'un accord conclu avec Schneider Electric, Grolleau abandonne son rôle de constructeur pour celui d'intégrateur en marque blanche. Une solution qui lui ouvre les portes de Schneider, Total Energies, Lafon Technologies (groupe Madic).

Depuis, l'entreprise angevine a déployé des lignes industrielles spécifiques pour chacun de ses clients et embauché une cinquantaine de personnes pour l'activité bornes électriques, qui, avec 7 millions d'euros, compte pour 20% du chiffre d'affaires.

« L'objectif est maintenant de tripler cette activité d'ici trois à quatre ans », ambitionne le Pdg de Grolleau. L'industriel vient investir 3 millions d'euros pour agrandir l'usine (18.000 m²) de 600 m² et permettre la création d'une ligne de montage automatisée et numérisée, dédiée aux bornes ultra rapides.

La complexité de l'industrialisation, un atout pour le « made in France »

« Notre mission, c'est de s'assurer que l'ensemble est correctement, refroidi, qu'il est étanche, qu'il respecte les normes de sécurité, les contraintes de rayonnement magnétique, l'interopérabilité... dans un espace le plus compact possible», estime Laurent Marbach, qui a capitalisé sur son historique. « Ce process, peu de gens savent le faire. C'est la valeur ajoutée et la responsabilité de Grolleau, qui va de la réception de tôles, jusqu'à la livraison du produit fini. »

Et d'ajouter :

« On fait du sur-mesure, selon les configurations souhaitées. D'où aussi la complexité de l'industrialisation. Mais, c'est ce qui fait que ce marché reste en France. »

[Première présentation de la Keywatt S180 au salon eMove 360 de Berlin, le 5 octobre 2022, prototype de la borne de recharge ultra rapide fabriquée par IES et Grolleau. ]

Un partenariat sous le signe de la souveraineté industrielle



Présente depuis soixante-dix ans sur les marchés de l'industrie (20%), des télécoms (35%) et de la « ville intelligente » (45%),Groleau, entrée en Bourse l'an dernier, a mené une stratégie de diversification et est devenue le numéro un français des armoires urbaines multi-usages (armoires fibre optique, shelters de supervision...).

À ce jour, Grolleau a déjà produit 10.000 bornes (AC) dont 3.000 en 22 kW. Les premières séries de bornes ultra rapides (120-180 kW) devraient être lancées en mars-avril prochain.

Dans l'immédiat, l'entreprise est le seul fabricant choisi par IES Synergy. Pour rappel IES détiendrait en Europe entre 10% à15% de parts de marché (principalement en France et Grande-Bretagne) et 1% au niveau mondial. Jean-Michel Cornille, président d'IES Synergy revendique avoir déjà déployé plus de 15.000 bornes de recharge Keywatt et 1 million de chargeurs embarqués industriels dans 46 pays. Et, en 2021, l'entreprise aurait fourni le quart de la recharge publique rapide (DC) développée en France. Pour lui, ce partenariat va permettre de poursuivre sur la lancée tout en produisant en France :

« Ce nouveau partenariat industriel, nous permet d'étoffer notre gamme en produisant une nouvelle génération de bornes de recharge modulaire, ultra rapide, conçue et assemblée en France », affirme Jean-Michel Cornille.

Selon les données de l'Avere France, 995.596 voitures électriques (tout-électriques et hybrides rechargeables) circulent actuellement dans l'hexagone. L'objectif est d'atteindre le million de voitures électrifiées à fin 2022. Au 30 septembre 2022, la France avait installé 71.630 points de charge publics sur les 100.000 attendus. L'objectif de Grolleau est d'en capter 20%.

Accord signé mais pas de volume annoncé officiellement



Signé pour trois à quatre ans, ce partenariat, dont aucun volume n'est officiellement annoncé, pourrait générer la fabrication de quelque 1.000 bornes ultra rapides.

« Et plus, si le marché explose », poursuit Laurent Marbach, qui prévoit de recruter 30 personnes pour accompagner la montée en puissance de ce marché émergent.

Car l'installation de bornes de recharge de forte puissance imposera aux stations-service de dimensionner leurs infrastructures techniques pour recevoir du courant en très haute tension et très haut débit, voire accueillir des capacités de stockage. Objectif: pouvoir alimenter en heures pleines trois ou quatre véhicules en même temps.

« Pour cela, il faudra des shelters, des câblages spécifiques, des armoires électriques en amont sur lesquels, bien évidemment, nous nous positionnons », confie le Pdg de Grolleau, dont le chiffre d'affaires a cru de +25,6% au cours du premier semestre. Si le rythme a légèrement fléchi pour la deuxième partie de l'année, la croissance devrait, néanmoins, atteindre +10% à fin 2022.

Et l'ambition de l'entreprise n'a pas varié : atteindre un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros à l'horizon 2025/2026, contre 31,2 millions d'euros au 31 mars 2022, date à laquelle elle avait renoué quasiment avec son niveau de 2019.