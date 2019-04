Comment le MaaS va révolutionner les mobilités

La question du traitement des données liées à nos transports sera prochainement encadrée dans la future loi d'orientation des mobilités, en voie d'adoption par le Parlement.

L'enjeu n'est pas mince : il s'agit de définir une doctrine sur le contrôle, la propriété et la gestion des données liées aux mobilités. Elles sont diverses et variées. Certaines appartiennent à la puissance publique (stationnement, parkings, voies réservées...), d'autres à des opérateurs publics ou privés (géolocalisation, trafic et flux passager, horaires de passages...), ou encore à des intermédiaires (données clients, abonnements, habitudes de transports...).

Jusqu'ici, rien de révolutionnaire ou qu'on ne connaîsse déjà. Ces données valent de l'or et tous les acteurs ont leur propre dessein. On distingue toutefois deux camps. Le premier, c'est celui des opérateurs qui veulent jalousement préserver leurs données qu'elles estiment être leur matière première, leur avantage comparatif, le fondement même de leur modèle économique. L'autre camp est plus féroce, c'est celui qui veut contraindre les opérateurs à livrer leurs données. Pour cela, les collectivités locales se sont alliées pour la circonstance aux...