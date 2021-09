Mercedes rejoint l'alliance conduite par Stellantis dans la construction de batteries, Renault toujours en attente

Le groupe automobile allemand a annoncé son entrée dans le capital d'ACC, la filiale de Stellantis et TotalEnergies, et qui doit construire des gigafactories de batteries électriques. Renault, malgré la pression de l'Etat français, n'a toujours pas trouvé d'accord avec Stellantis pour entrer dans le capital d'ACC, et a préféré s'engager sur une autre voie.