Panne sèche pour les constructeurs automobiles ?

Face au réchauffement climatique et à l'asphyxie des métropoles, le durcissement des régulations contre les moteurs thermiques, qui dominent encore de façon écrasante la production industrielle, est inéluctable.

Mais combien d'années le tout-automobile, et les géants auxquels il a donné naissance, de Volkswagen à General Motors en passant par Renault-Nissan, ont-ils encore à vivre ? Comment le secteur se prépare-t-il aux changements majeurs qui se dessinent ?

Des conséquences du Dieselgate qui a frappé la marque allemande en 2015 (onze millions de véhicules truqués pour contourner les contrôles, avec à la clé des émissions de dioxyde de carbone supérieures de 35 % à la norme autorisée) aux grands chantiers en gestation (voitures électriques, véhicules autonomes, mobilité connectée...), Dominic Egizzi parcourt la planète automobile, dont le cœur se trouve désormais en Chine, pour un tour d'horizon fouillé à la lumière du futur proche.

Paradoxes

En donnant la parole à de très nombreux acteurs, mais aussi à des observateurs et à des élus, ce documentaire livre une foule de détails méconnus sur la réalité contrastée, voire paradoxale, de l'industrie automobile aujourd'hui.

L'avenir est au transport partagé et à l'économie d'énergie, mais les ventes de gros véhicules, type SUV ("sport utility vehicle") et 4x4, sont en plein boom. Volkswagen a durablement pâti d'un scandale dont les tenants et les aboutissants restent toujours obscurs, mais la marque a engrangé un bénéfice record de onze milliards d'euros en 2017. Alors que la généralisation de la voiture électrique poserait à son tour des problèmes écologiques majeurs, elle n'en constitue pas moins le nouveau Graal des constructeurs.

Dans la foulée de Tesla, des startup inventives, notamment en Chine, espèrent bien damer le pion en la matière aux bastions historiques... Une certitude émerge en tout cas de cet état des lieux très complet : comme les gouvernements qui les protègent, ces colosses aux pieds d'argile, dont dépendent des millions d'emplois, n'ont pas encore pris la mesure de l'urgence environnementale.

