Prouesses techniques et offensive en Chine : Tesla électrise Wall Street

Des Tesla électriques Model 3 produites dans l’usine chinoise du constructeur américain, à Shanghai, inaugurée début janvier. (Crédits : Aly Song/Reuters)

Malgré son statut de « petit » constructeur et ses difficultés de production, l’entreprise d’Elon Musk est créditée d’une valorisation record en Bourse – plus que Ford et General Motors réunis –, qui salue surtout son aura d’entreprise futuriste et innovante.