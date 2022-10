Stellantis avance sur son plan d'économie circulaire

L'économie circulaire pour faire du business... c'est une évidence pour Carlos Tavares, le patron du groupe Stellantis (fusion des groupes PSA et Fiat Chrysler), connu pour sa culture impitoyable de la performance et de la rentabilité. Il a ainsi détaillé sa stratégie pour faire du groupe automobile un acteur de l'économie circulaire avec l'objectif de générer 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030.

Dans une courte vidéo présentée à la presse, Carlos Tavares a réitéré sa promesse d'atteindre la neutralité carbone en 2038, et son plan d'économie circulaire doit être un levier important de cette trajectoire.

Approche à 360 degrés

Une division dédiée à cette activité avait été annoncée lors de l'annonce du plan stratégique Dare Forward 2030 en mars dernier. Cette branche veut avoir une approche à 360 degrés. Cela va de la réparation, le réemploi (réparation et réinstallation de pièces), la récupération (transfert de pièces viables vers d'autres véhicules) et le recyclage. Un label, Sustainera, est d'ailleurs créé pour certifier de la qualité des pièces réutilisées.

Alison Jones, qui pilotera la business unit, veut créer « un écosystème intelligent et intégré qui permettra de mieux gérer la pénurie de matériaux et d'atteindre une empreinte carbone neutre ».

Aramis Auto en renfort

C'est en Italie que Stellantis a ouvert son premier "hub" d'économie circulaire, sur le site historique de Mirafiori près de Turin. Cette usine, qui a fêté ses 80 ans et produit plus de 28 millions de voitures, va ainsi expérimenter cette industrialisation de l'économie circulaire façon Stellantis. Ce hub s'appuiera sur le réseau de sites de reconditionnement mis en place par la filiale de voitures d'occasion Aramis Auto, dont l'ambition est désormais européenne.

Stellantis a livré peu de détails sur la réalité des revenus supplémentaires des nouvelles activités d'économie circulaire et celles qui proviennent déjà des activités de reconditionnement déjà mises en place à travers Aramis Auto. Le groupe n'a pas non plus donné d'indications sur les marges de rentabilité attendues par ce nouveau business.