Stellantis  : Jeep lancera son premier SUV électrique en Europe 2023 (l'Avenger)

Après l'arrivée de ses véhicules hybrides il y a deux ans, Jeep va lancer mi-2023 son premier SUV à batterie en Europe, appelé « Avenger », premier modèle d'une série de quatre SUV électriques prévus d'ici à 2025. Ces nouveaux modèles doivent permettre de « reprendre la main dans la course à l'électrification des véhicules tout terrain », a annoncé la marque du groupe automobile Stellantis. Ce jeudi, Christian Meunier, patron de Jeep, a en effet annoncé à l'AFP les ambitions électriques de la marque, afin de devenir plus compétitif à l'avenir. « On a un ADN très fort, l'électrification est un moyen de le renforcer », a d'ailleurs précisé le directeur français de la marque américaine dans un entretien donné à l'AFP, le jour de la présentation de sa première gamme électrique.

« Avenger », le modèle compact de la gamme

Cette nouvelle gamme de SUV électriques compte quatre modèles et le plus compact d'entre eux n'est autre que le modèle « Avenger ». Ce modèle utilise la même plateforme que la Peugeot 208, autre citadine du groupe Stellantis. Toutefois, ce nouveau modèle de Jeep sera « un peu plus lourd du fait des batteries » que les modèles à essence, « mais l'accélération et le fun seront là » promet Christian Meunier, de quoi rassurer les adeptes de la marque. D'ailleurs, si l'« Avenger » ne sera équipé de quatre roues motrices qu'en option, le modèle offrira en série le contrôle électronique du freinage en descente, une garde au sol élevée et une protection de la caisse pour passer dans les chemins. La patron de Jeep n'a toutefois pas précisé combien d'exemplaires seront vendus en Europe et en Amérique du Nord (sauf aux Etats-Unis où la voiture ne sera pas commercialisée), mais la production de ce « bébé Jeep » devrait débuter en novembre 2022 à Tychy (Pologne), dans l'usine Stellantis qui produit les Fiat 500.

« Recon », « Wagoneer S »... Les versions électriques de véhicules phares

Après l'« Avenger », ce sera au tour de plusieurs autres modèles de faire leur apparition. Jeep va lancer une version électrique de son plus gros SUV, le Wagoneer, dotée d'un puissant moteur de 600 chevaux, d'un aileron arrière menaçant, et promettant jusqu'à 600 kilomètres d'autonomie. En production courant 2024, ce modèle sera lancé sur le marché européen par la suite, marché pour lequel le modèle thermique était considéré trop gros et trop polluant jusqu'ici.

De plus, Jeep a levé le voile sur une Jeep Recon 100% électrique, inspirée par le tout terrain à moteur thermique Wrangler, voiture emblématique de la marque. Ce modèle, avec toit et portières amovibles, viendra élargir la gamme. Pour le moment, les capacités de ce produit ne sont pas dévoilées mais il devrait offrir les mêmes performances que le modèle dont il s'inspire. Un dernier modèle à batterie, actuellement non dévoilé, devrait voir le jour d'ici 2025, de quoi concurrencer les marques déjà bien implantées dans le secteur.

De nouveaux modèles pour concurrencer les géants de l'électrique

« Il y a deux ou trois ans, quand on parlait d'électrification, c'était inenvisageable pour les fans de Jeep », a expliqué Christian Meunier à l'AFP, avant de préciser qu'« aujourd'hui, 25% des ventes de Wrangler sont électrifiées (hybrides, ndlr) ». En effet, Jeep propose actuellement des versions électriques hybrides rechargeables de ses Wrangler et Grand Cherokee aux États-Unis, les véhicules peuvent voyager en mode tout électrique avant qu'un moteur à combustion interne ne démarre pour propulser les véhicules. La marque prévoit désormais que chaque véhicule de sa gamme offrira une forme d'« électrification » d'ici 2025. Cela pourrait inclure des modèles hybrides, hybrides rechargeables ou tout électriques.

Cette nouvelle gamme viendra donc « alimenter la croissance de la marque » explique Christian Meunier. En effet, il s'agit de redynamiser Jeep face aux géants de l'électrique. Rivian, Scout et Hummer ont tous lancé des SUV électriques sur une idée qui fut celle de Jeep pendant des années : le véhicule pour l'aventure par tous les temps. Tesla, avec ses SUV Model X et Model Y, s'attaque pour sa part aux clients de Jeep à la recherche de solutions plus polyvalentes. Ainsi, face à cette concurrence, Jeep se devait de proposer d'autres options. Christian Meunier table même sur le fait que les modèles électriques de Jeep représenteront 50% de ses ventes aux Etats-Unis et 100% de ses ventes en Europe d'ici 2030. « Notre objectif est très clair : devenir le leader mondial de l'électrification des SUV » déclare finalement Christian Meunier. Actuellement, l'Italie est le principal marché de Jeep en Europe, représentant la moitié de ses ventes sur le continent, et la marque veut maintenant gagner du terrain en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

(Avec agences)