Automobile : Nissan met la main sur Energy Japan, un spécialiste japonais des batteries électriques

Dans le cadre de sa stratégie pour « l'électrification en cours de ses véhicules », Nissan va acquérir toutes les parts du principal actionnaire actuel de Vehicle Energy Japan, le fonds d'investissement japonais parapublic INCJ. L'entreprise compte environ 600 salariés et dispose de plusieurs sites au Japon, aux Etats-Unis et en Europe. Hitachi Astemo, équipementier automobile du conglomérat nippon Hitachi, fait partie de ses actionnaires minoritaires.

Fin 2021, Nissan s'est fixé pour objectif d'atteindre une part de 50% pour ses véhicules électrifiés (100% électriques et hybrides) dans ses ventes mondiales d'ici 2030, contre environ 10% en 2020, et a annoncé un investissement équivalent à 15 milliards d'euros sur cinq ans dans ce domaine, soit deux fois plus que sur la décennie 2010-2020.

Vehicle Energy Japan devrait permettre à Nissan de sécuriser un approvisionnement « stable » en batteries électriques et contribuer au développement de batteries de nouvelle génération du groupe.

Le montant de cette acquisition n'a pas été dévoilé mais il serait modeste, autour de 10 milliards de yens (70 millions d'euros), selon le journal Nikkei.

Rappelons que les relations entre Nissan et Renault sont parfois compliquées sur ce sujet. Ainsi, alors que les deux constructeurs viennent d'inaugurer une nouvelle génération de moteurs électriques développée en commun, ils travaillent séparément sur la génération suivante.

Nissan résiste aux vents contraires qui soufflent au Japon

Comme tous ses concurrents, ou presque, Nissan traverse une passe difficile au Japon. Au mois d'août, dans l'Archipel, les ventes de véhicules neufs au Japon ont baissé de 13,3% en août sur un an, marquant le 12e mois consécutif de recul de cet indicateur sur fond de perturbations mondiales persistantes des chaînes d'approvisionnement. Nissan fait toutefois mieux que le leader Toyota dont les ventes ont chuté de 26,4%. Celles de Nissan ont baissé de 3,5% mais c'est moins bien que deuxième constructeur nippon Honda avec une progression de 3,4% sur la même période.

A la suite des résultats du premier trimestre, Nissan soulignait viser un bénéfice net de 150 milliards de yens sur l'ensemble de son exercice 2022/23 - ce qui serait une baisse de 30% sur un an - pour un bénéfice opérationnel quasi-stable à 250 milliards de yens et un chiffre d'affaires annuel en hausse de 18,7% à 10.000 milliards de yens (72,3 milliards d'euros au cours actuel).

Nissan a aussi maintenu jeudi son objectif d'écouler 4 millions de véhicules dans le monde en 2022/23, soit environ 100.000 unités de plus qu'en 2021/22.

