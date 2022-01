Tesla toujours plus haut : les livraisons de voitures ont quasiment doublé en 2021 malgré la pénurie de semi-conducteurs

Près d'un million de véhicules livrés en 2021, quasiment deux fois plus qu'en 2020. Malgré les difficultés mondiales d'approvisionnement, Tesla a dépassé l'objectif qu'il s'était fixé en janvier dernier d'augmenter ses livraisons annuelles de 50% en moyenne pendant plusieurs années. Avec plus de 936.000 voitures livrées (911.208 exemplaires de ses modèles 3 et Y, et 24.964 véhicules de ses modèles luxe S et X), le constructeur américain de véhicules électriques haut de gamme a affiché une croissance de 87,4%. De quoi gonfler davantage sa capitalisation boursière stratosphérique qui dépasse les 100 milliards de dollars.

Record au quatrième trimestre

Pour le seul quatrième trimestre de l'année, Tesla a fait état d'un record de livraisons avec 308.600 véhicules livrés (+70% par rapport au même trimestre de l'année précédente et +30% par rapport au troisième trimestre) quand les analystes financiers tablaient en moyenne sur 263.026 véhicules. Le constructeur automobile enchaîne ainsi son sixième trimestre consécutif de livraisons record. Un peu plus tôt dans l'année, au deuxième trimestre, Tesla avait franchi, pour la première fois, le seuil des 200.000 voitures livrées (201.250).

Le groupe piloté par Elon Musk a accéléré sa production en Chine malgré la concurrence accrue, la pression réglementaire à la suite de plaintes des consommateurs liées à la sécurité et la pénurie mondiale de puces électroniques. Tesla a en effet réussi à surmonter les problèmes logistiques mondiaux qui ont pénalisé l'ensemble du secteur automobile. Elon Musk avait déjà indiqué avoir pu contourner une bonne partie de la pénurie de semi-conducteurs en utilisant de nouveaux modèles de puces et en réécrivant les logiciels en conséquence.

En France, alors que les voitures électriques ont représenté près de 10% des ventes en 2021 (9,8%, en hausse de 3,1 points), la Tesla Model 3 est devenue pour la première fois numéro un des ventes électriques (et numéro 14 en général), devant la Renault Zoe (16e).

Plusieurs rappels de voitures

Ces annonces interviennent alors que le groupe a dû procéder à plusieurs rappels de véhicules fin décembre. Le 31 décembre, Tesla a en effet annoncé qu'il allait effectuer un nouveau rappel massif de véhicules pour des coffres "potentiellement" défectueux sur deux modèles en Chine et aux États-Unis : 475.000 véhicules sont concernés aux États-Unis et près de 200.000 en Chine.

Le modèle le plus concerné est le best-seller Model 3. Tesla indique que "l'ouverture et la fermeture répétées de la porte du coffre" y sont "susceptibles de provoquer l'usure excessive du câble coaxial" connecté à la caméra de recul, ce qui risque de rendre la caméra indisponible pour le conducteur. L'autre voiture concernée est la luxueuse Model S. Un des loquets du coffre situé à l'avant du véhicule, mal aligné, risquerait de "s'ouvrir inopinément et d'obstruer la visibilité du conducteur". Tesla estime que 1% des Model 3 et 14% des Model S rappelés aux États-Unis présenteront le vice de fabrication. La marque a souligné que ce défaut potentiel n'avait, à sa connaissance, provoqué aucun accident ou blessure. Tesla avait déjà rappelé en juin 285.000 voitures en Chine après une anomalie sur son logiciel de conduite assistée, et quelques milliers de Model 3 et Model Y aux États-Unis pour inspecter et resserrer, voire remplacer, des boulons dans les étriers de freins.

