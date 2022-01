Tesla : toutes les planètes sont alignées pour talonner rapidement Audi et Mercedes

Plus qu'un symbole, une consécration ! En franchissant le seuil du million de voitures en un an, Tesla a démontré une étonnante résilience dans un contexte particulièrement compliqué. Le groupe californien (dont le siège a cependant déménagé à Austin au Texas) n'avait pas anticipé un tel niveau de ventes puisqu'il tablait initialement sur 750.000 immatriculations en 2021 (ce qui constituait déjà une hausse de chiffre en hausse de 50% par rapport à l'année précédente). Les ventes ont finalement explosé de 87%, faisant ainsi fi de tous les pronostics et de tous les obstacles comme la pénurie de semi-conducteurs qui plombe la quasi-totalité des autres constructeurs automobiles.

Plus haut que Volvo

Avec un million de voitures vendues, Elon Musk est à la tête d'un groupe qui porte désormais une véritable crédibilité industrielle. Longtemps relégué au rang de voiture de niche, Tesla s'impose à l'ensemble du marché. Il dépasse de loin un Volvo qui espère atteindre les 800.000 unités cette année. Et s'il maintient ce rythme de croissance, Tesla pourrait rapidement se rapprocher d'Audi (1,8 million de voitures en 2019) et Mercedes (2 millions).

De quoi faire oublier les déboires industriels de la fin des années 2010 quand le groupe était incapable d'augmenter suffisamment ses cadences de production et repoussait sans cesse l'atteinte de ses objectifs. Ainsi, les 500.000 livraisons par an n'ont été atteintes qu'en 2021, avec trois ans de retard sur le calendrier. Ou encore, quand il tardait à dégager des bénéfices puisque la promesse d'enregistrer un exercice positif est intervenue seulement en 2019, et encore sur un trimestre.

Bientôt la première usine automobile d'Europe

Aujourd'hui, les années à venir s'annoncent radieuses... Car Tesla va encore augmenter ses capacités industrielles. L'immense usine de Berlin doit ouvrir ses portes en 2022 et atteindre, à terme, les 500.000 voitures par an, devenant ainsi la première usine automobile d'Europe. Le groupe réfléchit également à d'autres sites. Des rumeurs évoquent un projet de deuxième usine en Chine.

En outre, Tesla va élargir son catalogue. L'année 2022 verra le déploiement du Model Y qui vient tout juste d'arriver en Europe, avant l'arrivée du CyberTruck (aux Etats-Unis), et le renouvellement des Model S et X. En attendant, la Model 3 continue d'être la voiture la plus vendue du monde, motorisations thermiques comprises. Tesla n'a pas communiqué le détail des ventes, indiquant seulement avoir vendu 911.000 Model 3 et Model Y en 2021. Ce qui laisse supposer que les ventes de la Model 3 sont probablement beaucoup plus élevées que les 300.000 vendues en 2019. C'est cette performance qui rend ce produit particulièrement compétitif en puisant dans les économies d'échelle. Une compétitivité accentuée par la construction en interne des batteries électriques.

Une capitalisation toujours plus forte...

Chaque jour Tesla confirme l'exubérante appétence des investisseurs sur le cours de Bourse. Ce lundi, le titre grimpait encore de 9% après l'annonce du million de voitures vendues. Il faudra toutefois en vendre encore beaucoup pour justifier une capitalisation qui s'approche désormais des 1.200 milliards de dollars... Soit seize fois plus qu'un Volkswagen et ses 10 millions de voitures.