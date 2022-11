Ventes de voitures neuves en Europe : le marché (encore) porté par Volkswagen

Et de trois. Pour le troisième mois consécutif, les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté en septembre. 745.855 véhicules ont ainsi été vendus, soit une hausse de +12,2% sur un an, indique l'Association des constructeurs (ACEA) dans un communiqué publié ce jeudi 17 novembre. Cela s'explique par une base de comparaison très faible puisque le marché souffre depuis le printemps 2021 d'une pénurie de pièces électroniques, notamment de semi-conducteurs.

L'augmentation des ventes est encore plus marquée que les deux mois précédents (+4,4% en août puis +9,6% en octobre). Si le marché semble reprendre des couleurs il reste néanmoins, sur les dix premiers mois de l'année 2022, en retard de 8,1% par rapport à la même période en 2021. Les hausses de ces trois derniers mois n'arrivent en effet pas à compenser les pertes cumulées depuis janvier. Plus globalement, les chiffres européens demeurent loin des records enregistrés avant la pandémie, avec des ventes dépassant le million de véhicules en octobre 2017 et 2019.

Volkswagen champion d'octobre

Comme en septembre, le groupe Volkswagen, numéro un en Europe, a porté l'essentiel de ce rebond du mois d'octobre. Le groupe a vendu 190.255 voitures, soit une forte hausse de 41,7% sur un an, notamment sur ses marques Volkswagen, Audi, Skoda et Seat. Parmi ses marques, seule Porsche enregistre un recul de -16,2% ce mois-ci.

Le numéro deux Stellantis, qui avait bien résisté en octobre 2021, enregistre en revanche un léger recul de 4,3%, avec 141.500 unités vendues. Ses marques Peugeot, Fiat et Citroën sont toutes en baisse tandis qu'Opel et Jeep sont restées stables.

Enfin, le groupe Renault reste également stable avec 76.916 voitures vendues (+0.2). La forte performance de Dacia (+14,8%) contrastant avec la baisse de la marque Renault (-8,1%).

Reste que, sur les dix premiers mois de l'année, les ventes des trois groupes sont en baisse : -5,7% pour Renault, -10,4% pour Volkswagen et surtout -15,8% pour Stellantis.

La France s'en sort moins bien que ses voisins

Dans le détail, les ventes ont fortement repris en octobre en Espagne (+11,7%), en Italie (+14,6%), en Allemagne et surtout en Belgique (+21,6%). Mais sur les dix premiers mois de l'année, les immatriculations de voitures neuves sont en baisse. L'Allemagne et l'Espagne tirent toutefois leur épingle du jeu (respectivement -5,5% et -5,8%) comparé à la Belgique (-7,9%) et l'Italie (-13,8%).

Du côté de la France, les ventes d'automobiles ont progressé plus modestement que chez ses voisins. Le secteur a enregistré 124.981 immatriculations de voitures particulières en octobre, un chiffre en hausse de 5,45% sur un an, ce qui constitue, là aussi une augmentation pour le troisième mois consécutif. Mais tout comme les autres, il affiche une forte baisse sur les dix premiers mois de l'année (-10,3%).

« Ce troisième mois consécutif de hausse semble au moins montrer que la longue chute du marché provoquée par la crise sanitaire puis les pénuries est enfin enrayée. Les volumes restent toutefois à des niveaux historiquement faibles. L'inflation et les pénuries sont toujours là, les clients restent attentistes face à la transition vers l'électrique et ils ne sont sans doute pas prêts à suivre l'augmentation des prix des voitures », commentait début octobre Julien Billon, directeur général de AAA Data. Un résumé qui s'applique aussi bien au marché français qu'européen.

(Avec AFP)