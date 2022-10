« Il faudra des voitures électriques plus petites pour les rendre accessibles », Mikaël Le Mouëllic (BCG)

LA TRIBUNE.- Dans un contexte de fortes incertitudes conjoncturelles et compte tenu de la future réalité du marché, comment peut-on préparer l'automobile de demain pour qu'elle soit encore compétitive tout en étant décarbonée ?

MIKAEL LE MOUËLLIC.- La compétitivité, c'est toute une bataille industrielle qui raconte bien l'histoire de l'automobile. Comment construire des voitures, cet objet extrêmement complexe, à un prix accessible ? Effectivement, le contexte fait que cette histoire n'est pas terminée, elle va au contraire poser d'immenses challenges. Prenons simplement le passage de la voiture thermique à la voiture électrique. Les batteries représentent un coût supplémentaire de 5.000 euros par véhicule. L'enjeu c'est évidemment l'industrialisation, mais c'est également le passage à de nouvelles générations de voitures électriques qui, à chaque fois, optimisent, améliorent les performances mais également les coûts. Sur ces deux dernières années, on a vu une nouvelle génération de voitures électriques débarquer sur le marché, qui n'avait déjà plus rien à voir avec la précédente. On peut donc légitimement s'attendre à de nouveaux sauts qualitatifs d'ici à 2030. L'un des leviers de cette amélioration programmée, c'est évidemment la baisse du coût des batteries grâce à la maturité technologique. Mais pour gagner encore en compétitivité, la voiture doit se transformer. Par exemple, des réflexions sont en cours sur la taille des voitures, notamment pour la ville. Faut-il des SUV là où une berline compacte, voire une citadine, répond à la grande majorité des usages ? Il est acquis que plus une voiture est légère, plus elle est performante du point de vue de son autonomie et de son bilan carbone.

De plus en plus de spécialistes s'interrogent sur les vertus environnementales réelles des voitures électriques...

Le passage à la voiture électrique va permettre de baisser significativement les émissions polluantes. Il est vrai que c'est plus probant en France où le mix énergétique est plus décarboné qu'ailleurs grâce à l'énergie nucléaire. On estime qu'une voiture électrique est moins polluante qu'une voiture thermique dans une fourchette comprise entre 12.000 et 25.000 kilomètres parcourus. Sur l'aspect cycle de production, où la question des conditions de fabrication mais aussi d'exploration des matières premières se pose, il faut regarder vers le futur où l'innovation doit permettre de baisser drastiquement l'empreinte carbone. De nouvelles technologies devraient introduire de nouvelles matières, tandis que les constructeurs investissent de plus en plus dans l'économie circulaire afin de récupérer de la matière.

Mais cette transformation coûte cher en investissements... Et les prix des voitures ne cessent de grimper...

Le challenge, c'est la vitesse de transformation et de maturité de toutes ces technologies. Il sera possible d'abaisser les prix des voitures sur la base de cette vitesse. Mais l'adaptation des produits aux cas d'usage est également un levier pour répondre à la demande. Je reviens sur la question du poids de la voiture, mais il est évident que plus une voiture est lourde, plus elle coûtera cher. Les constructeurs automobiles ne pourront pas échapper à cette réflexion sur la taille des véhicules. Pour l'heure, ils déploient d'importants moyens à calquer les performances des voitures électriques sur celle d'une voiture thermique. Sauf que cela ne répond pas aux cas d'usage et cela coûte très cher. Entre une voiture à usage essentiellement urbain et une voiture polyvalente, le rapport du poids des batteries est de 1 à 3. Sur les longs trajets, il serait plus pertinent de répondre aux besoins par un écosystème serviciel de mobilité, de type location.

Depuis le début de l'année, le prix de l'énergie a explosé. On parle même d'un « plein » plus cher que pour un diesel (sur les bornes à recharge rapide). C'est un paramètre nouveau dans l'équation de la voiture électrique dont on nous vantait un coût d'usage amoindri...

La voiture électrique est devenue le segment le plus compétitif sur l'ensemble de son cycle de vie depuis le début de cette année. Oui, depuis, le coût de l'énergie a fortement augmenté, mais l'impact est différent selon les cas d'usage. Car la réponse réside sur la modulation de la tarification horaire. L'un des principaux problèmes de la production électrique c'est une demande très polarisée en journée. Il existe donc une tarification dite heure creuse qui permet de limiter l'impact des hausses de prix. Bien que tout le monde ne puisse pas forcément recharger à ces horaires, cela peut permettre d'équilibrer la demande. Quel que soit le cas de figure, il est nécessaire de développer un écosystème et une infrastructure de bornes de recharges qui garantisse l'accessibilité à l'électricité à bon prix, pour les opérateurs comme pour les conducteurs.