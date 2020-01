Catastrophe de Gênes : un ministre italien réclame l'annulation de la concession autoroutière d'Atlantia

La concession autoroutière d'Atlantia doit être annulée et le gouvernement italien prendra une décision à ce sujet dans les prochains jours, a déclaré vendredi le vice-ministre italien des Transports, Giancarlo Cancelleri.

"Je répète: nous devons envoyer un signal fort et pour cette raison, la concession à (la filiale d'Atlantia) Autostrade per l'Italia doit être révoquée. Il n'y a plus d'excuse ...", a déclaré le vice-ministre, membre du Mouvement 5 Etoiles, au quotidien "La Stampa".