EnergieSprong veut massifier la rénovation à énergie zéro

Né aux Pays-Bas il y a cinq ans et financé par la Commission européenne, le programme EnergieSprong vise à atteindre le concept de rénovation à énergie zéro garantie dans l'habitat. En clair, il s'agit de transformer des maisons énergivores en maisons « passives », c'est-à-dire qui produisent autant d'énergie qu'elles en consomment. En France, appuyée par l'Ademe, la Caisse des Dépôts et l'UE, la société d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de tiers financement Greenflex (rachetée par Total en 2017) porte cette initiative depuis 2016. Elle joue les intermédiaires entre les différentes parties prenantes, fournit des énergies renouvelables, signe des contrats de performance énergétique et passe des marchés avec des groupements d'entreprises.

Lauréate à l'été 2018 du programme Certificats d'économie d'énergie (CEE) du ministère de la Transition écologique et solidaire, Greenflex veut adopter une approche « radicale » en finançant trente premiers démonstrateurs de logements collectifs. « Il faut que tous les habitants aient le même niveau d'ambition pour produire un effet volume et industrialiser les solutions », assure ainsi son directeur conseil, Sébastien Delpont.