Le bilan du séisme monte à 33.000 morts : en Turquie, la colère gronde contre « les mafias du bâtiment »

Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie est monté dimanche à plus de 33.000 morts, 30.000 pour la seule Turquie. Et l'ONU s'attend au double de ce chiffre. Face à la colère qui gronde dans le pays contre les mafias du bâtiment, relayée par la presse et les réseaux sociaux, les autorités turques ont réagi avec promptitude et les arrestations et mandats d'arrêt pleuvent. Les mauvaises pratiques de construction sont dénoncées de longue date, mais promoteurs et entrepreneurs véreux ont jusqu'ici toujours bénéficié de la clémence des autorités.