Projet de loi Notre-Dame : "l'objectif des 5 ans est très fort" (Anne Brugnera)

LA TRIBUNE - "L'objectif, c'est cinq ans, on pourra le dépasser ou être en dessous, mais ce qui compte, c'est que ce soit bien fait. Il faut se donner un bon rythme, et pouvoir rendre Notre-Dame aux fidèles, aux Parisiens, aux Français et aux touristes le plus rapidement possible", a déclaré le 2 mai le ministre de la Culture Franck Riester à nos confrères du Parisien. Jugez-vous ce délai tenable ?

ANNE BRUGNERA : L'objectif des cinq ans, affirmé et voulu, est très fort. C'est même atteignable, m'a dit Philippe Villeneuve, l'architecte en chef de la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'ai donc raison d'y croire. Toutefois, nous ne pouvons pas présumer des aléas de chantier, mais quand j'étais maire-adjointe à Lyon chargée de l'éducation, nous y arrivions. Il est toujours très risqué de prédire la restauration d'un bâtiment, mais nous devons aller vite pour que l'édifice ne s'endommage pas plus.

Pourquoi créer un projet de loi ad hoc ?

Il fallait ce projet de loi pour créer la souscription nationale sous le haut-patronage du président de la République, dans la continuité de ce qu'il avait annoncé sur le parvis. Ce texte était également nécessaire pour mettre en place l'exonération...