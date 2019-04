Rebâtir Notre-Dame de Paris en cinq ans, mission impossible ?

« Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire.Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame, plus belle encore, et je veux que cela soit achevé d'ici à cinq années, nous le pouvons. Et là aussi nous mobiliserons. » Vingt-quatre heures après le dramatique incendie de lundi soir, le président de la République a réaffirmé, à la télévision, sa promesse faite la veille de « rebâtir » la cathédrale. L'annonce a aussitôt été saluée par l'entourage de la maire de Paris : « Emmanuel Macron confirme le calendrier proposé ce midi par Anne Hidalgo : la restauration devra être achevée d'ici à 2024 pour les Jeux olympiques et paralympiques », a tweeté son conseiller en communication Matthieu Lamarre.

Avantage fiscal

Des paroles aux actes, le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé mercredi à l'issue du Conseil des ministres un « projet de loi Notre-Dame » dès « la semaine prochaine » pour donner un cadre légal à la souscription nationale. Outre la nomination d'un « Monsieur Reconstruction », en la personne du général Jean-Louis Georgelin, ancien chef d'état-major des armées, le texte permettra aux particuliers qui effectuent un don d'obtenir une réduction...