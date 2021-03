A Molsheim, Merck renforce sa production de consommables pour la fabrication de vaccins

Merck a présenté le 17 mars un projet d'investissement de 25 millions d'euros à Molsheim (Bas-Rhin). Le groupe allemand de pharmacie et de chimie installera une unité de production de poches stériles à usage unique, mises en œuvre dans la production de vaccins. Ces produits consommables permettront d'assurer des process stériles à l'intérieur des cuves inox des industriels pharmaceutiques. Ils s'adressent aussi à d'autres secteurs de la bioproduction. Les industriels clients de Merck optimiseront l'enchaînement de cycles de production, avec des opérations de nettoyage et de stérilisation facilitées. Merck s'adressera en premier lieu, et en réponse à des demandes urgentes, aux industriels qui produisent des vaccins en Europe. "Cet investissement permet de réduire nos goulots d'étranglement dans la production de vaccins", a jugé Agnès...