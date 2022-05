Covid-19 : l'OMS homologue en urgence le vaccin chinois Convidecia

Un nouveau vaccin chinois vient de recevoir la validation de l'Organisation mondiale de la santé. Après Sinovac l'an dernier, l'OMS a donné jeudi son feu vert en urgence à l'homologation du vaccin chinois anti-Covid Convidecia, des laboratoires CanSino Biologicsc. Cette décision intervient alors que la Chine affronte depuis plusieurs mois un regain épidémique qui touche à des degrés divers plusieurs endroits du pays. Le pays, qui applique une stratégie "zéro Covid", voit son économie perturbée par par ces mesures drastiques.

« Le protocole d'utilisation d'urgence (EUL) vise à rendre des médicaments, des vaccins et des outils de diagnostic disponibles le plus rapidement possible pour faire face à une situation d'urgence, tout en respectant des critères stricts d'innocuité, d'efficacité et de qualité », rappelle l'OMS.