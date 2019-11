Innovation et business contre le cancer

Elles s'appellent Nano-H, Sofradir et Cellenion. Leurs travaux sont bien différents les uns des autres. Et pourtant, elles ont comme point commun d'avoir suscité l'intérêt du Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (Clara) qui s'inscrit dans le cadre des plans Cancer nationaux et qui vise à développer la recherche en oncologie en Rhône-Alpes Auvergne.

Radiothérapie, chirurgie et diagnostic

Nano-H, installée à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), étudie in vivo l'implantation du stent, sa biocompatibilité, sa résorption et l'imagerie du dispositif médical dans des modèles murins et porcins. Cette étude doit permettre de réduire les effets secondaires de la radiothérapie dans le traitement de la prostate.

Dans son établissement de Grenoble, Sofradir (ex-Lynred) travaille sur un guidage visuel du chirurgien pour mieux identifier la marge tumorale dans les cancers des voies aérodigestives supérieures.

Le programme Pelican de Cellenion vise à pouvoir manipuler des cellules uniques, contenues dans le liquide...