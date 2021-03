La moléculture, nouvelle arme dans la guerre contre la Covid ?

C'est l'une de leurs vertus méconnue. Les plantes sont capables de synthétiser des vaccins ou des médicaments infiniment plus vite et pour un coût jusqu'à cent fois inférieur aux techniques utilisées par les big pharma à partir de bactéries ou de cellules animales. C'est ce que l'on appelle la moléculture : une discipline scientifique émergente qui, en France, échappe encore aux radars (et à nos correcteurs orthographiques) mais suscite beaucoup d'intérêt outre Atlantique, grâce aux avancées réalisées par le canadien Medicago, en pointe sur cette spécialité.

Ce pionnier s'était distingué en développant, à la demande des autorités québécoises, un composé d'anticorps qui a montré son efficacité sur des patients souffrant de la fièvre Ebola. Il a également produit, en un temps record, plusieurs millions de doses d'un vaccin anti-grippe pour les...