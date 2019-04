"Les médicaments ont des prix très bas" (Philippe Lamoureux)

LA TRIBUNE - Quelles sont les grandes mutations du secteur pharma ?

PHILIPPE LAMOUREUX - Trois révolutions interviennent simultanément. Tout d'abord, l'innovation provient de plus en plus souvent des sciences du vivant, même si la chimie garde une place importante. Ensuite, le médicament s'inscrit désormais dans des solutions de santé globales aux côtés du diagnostic, du dispositif médical, du numérique et de l'intelligence artificielle. Enfin, les services se développent autour des produits. En conséquence, il y a moins de blockbusters et de plus en plus de thérapies ciblées.

Comment les laboratoires réagissent-ils à ces évolutions ?

Certains groupes se recentrent sur leur cœur de métier, en externalisant un certain nombre de fonctions. D'autres développent une approche d'entreprise globale de santé. Les alliances stratégiques se multiplient avec les géants du big data. Enfin, la recherche d'une taille critique par fusions-acquisitions se poursuit. Notre industrie est bien moins concentrée que d'autres. Les 20 premiers laboratoires ne couvrent que 50% du marché mondial.

Et comment réagissent-ils aux demandes de baisser les prix ?

Les médicaments ont généralement des prix très bas, surtout en France, au regard de nos voisins européens. Seuls les plus innovants ont des prix élevés, pour plusieurs raisons : les coûts de recherche et de développement, la durée d'immobilisation du capital, la prise de risque compte tenu du taux d'attrition élevé de la recherche. Par ailleurs, il s'agit souvent de médicaments de niches qui concernent des populations restreintes. Enfin, ces prix permettent de financer le développement des médicaments de demain. Sur ces médicaments, la marge doit être significative, comme elle l'est dans les industries high-tech : il faut deux fois plus de temps pour mettre au point un nouveau médicament que pour concevoir un nouvel Airbus !

___

▶︎ En complément de cet article de La Tribune Hebdo n°282 proposé gratuitement sur LATRIBUNE.fr,

LISEZ NOTRE ENQUÊTE : "Les big pharma contre le cancer : qui veut gagner des milliards ?" (article abonné)