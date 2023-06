Pourquoi le fabricant de paracétamol Ethypharm muscle son site eurélien

Le site de Châteauneuf-en-Thymerais d'Ethypharm, l'un des deux opérés en France par le façonnier pharmaceutique européen, devrait faire entrer un nouveau client de premier rang dans son portefeuille d'ici l'été prochain. L'entreprise est en discussions avancées depuis le début de l'année 2023 avec le laboratoire allemand Cheplapharm. Spécialisé dans les médicaments génériques sur un spectre de pathologies varié, ce géant pharmaceutique est présent dans 145 pays, où il s'appuie déjà sur 125 laboratoires façonniers à l'instar d'Ethypharm.

Lire aussiRelocalisation : le paracétamol "Made in France" va-t-il donner des maux de tête au gouvernement ?

Les premières productions pour le compte de Cheplapharm devraient débuter en 2024. Pour augmenter sa capacité industrielle, Ethypharm avait investi quelque trois millions d'euros au second semestre 2022 dans la modernisation de certains équipements. A la clé, l'installation notamment d'un nouveau granulateur assurant la fabrication annuelle de 150 millions de gélules additionnelles. Cette accélération de la sous-traitance pharmaceutique, hors du champ d'action habituel d'Ethypharm - le traitement des pathologies du Système Nerveux Central (SNC) - s'inscrit dans sa stratégie de développement à court terme.

400 millions d'euros de chiffre d'affaires

Fondé en 1977, le laboratoire Ethypharm, dont le siège est basé à Saint-Cloud en région parisienne, détient deux unités de production dans l'Hexagone, en Eure-et-Loir et au Grand-Quevilly, en Seine-Maritime. Ses solutions de paracétamol et ibuprofène contre la douleur, et la formule Baclocur dans le traitement de l'addiction à l'alcool, sont vendues principalement aux grands laboratoires Sanofi, Viatris, Biogaran, Teva et GSK, qui les commercialisent sous leurs propres enseignes.

Lire aussiSanté : les médicaments et thérapies de demain

Via plusieurs filiales à l'international, Ethypharm emploie 1.750 collaborateurs dans le monde et a réalisé au total 400 millions d'euros de chiffre d'affaires au total en 2022. Détenu depuis 2016 par le fonds d'investissement français PAI Partners, le groupe est également présent en Europe, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. Le groupe opère enfin depuis Singapour sur le marché asiatique, Nairobi en Afrique, Dubaï pour le Moyen-Orient, ainsi que Montréal sur le continent américain.

Principes actifs hors des frontières

Outre celui de Cheplapharm, le site de Châteauneuf-en-Thymerais d'Ethypharm espère faire aboutir deux autres nouveaux projets de sous-traitance à l'horizon 2025, selon le directeur général du site, Jacques-Antoine Boutry. Cette politique de croissance annoncée s'est déjà traduite par une trentaine de nouveaux recrutements l'année dernière, dont les derniers seront effectués à la marge cette année. Avec 277 salariés, l'usine eurélienne table sur une nouvelle hausse de son effectif en fonction des nouveaux marchés escomptés, sans chiffrage annoncé.

Dans un contexte concurrentiel où le laboratoire est confronté à d'autres façonniers comme Delpharm et Fareva, également présents en Centre Val de Loire, Ethypharm envisage d'ores et déjà une nouvelle tranche d'investissement en 2026. Objectif, continuer à moderniser son outil industriel. Pour faire la différence, le groupe est mobilisé sur le sujet stratégique de la relocalisation des molécules de ses médicaments.

Dans le domaine des SNC et de l'addiction, ils proviennent actuellement majoritairement de Pologne, de Slovénie et d'Inde.