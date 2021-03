Spoutnik-V : Moscou fait produire en Inde près de 800 millions de doses de son vaccin

(Crédits : DADO RUVIC)

Pour accélérer la production de son vaccin qui a reçu la prestigieuse validation de la revue "The Lancet", la Russie multiplie les accords, via le Fonds souverain russe (RDIF), avec des sociétés pharmaceutiques indiennes. Aujourd'hui, c'est avec Virchow Biotech, vendredi, c'était Stelis, pour produire à chaque fois 200 millions de doses. Et auparavant, avec le groupe indien Gland Pharma, pour 252 millions de doses. Sans oublier les 100 millions de doses signées en novembre avec la firme indienne Hetero. Le Spoutnik V n'est cependant toujours pas homologué en Inde.