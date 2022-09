Crise du gaz : décision inédite en Allemagne, l'Etat s'apprête à nationaliser le géant Uniper

Les sauvetages à répétition de l'Etat allemand, entre crédits et augmentation de capital, n'auront pas suffit à sortir le groupe gazier du gouffre. Au bord de la faillite, l'énergéticien fait désormais l'objet d'âpres négociations entre Berlin et Helsinki, qui détient environ 51% de la maison-mère Fortum. Mais face aux risques de pénuries cet hiver et au risque « Lehman Brothers », le gouvernement d'Olaf Scholz veut officialiser cette semaine cette décision rare dans la politique économique allemande.