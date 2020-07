EPR : la Cour des comptes rappelle l'État à l'ordre face aux dérives financières de Flamanville

(Crédits : Regis Duvignau)

Les sages de la rue Cambon ont publié à destination du gouvernement un rapport critique sur la filière EPR, qui fait notamment le constat des "dérives de coûts et de délais considérables" sur le chantier du réacteur de Flamanville (Manche), dont la mise en service n'interviendra que "mi-2023" au plus tôt. Au final, les coûts auront été multipliés par 3,3 (à 12,4 milliards d'euros selon EDF) et les délais par au moins 3,5. De fait, ce rapport est aussi un appel à la vigilance avant l'éventuel lancement de la construction de réacteurs nucléaires de dernière génération.