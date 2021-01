La Bourgogne-Franche-Comté accélère le déploiement des usages de l’hydrogène

De nombreuses et nouvelles entreprises ont vu le jour : Mahytec (photo) en 2008, Justy et H2Sys en 2017, Rougeot Energie en 2019 ainsi que des diversifications d'entreprises (FAURECIA, GAUSSIN, SCHRADER Pacific...) permettant de créer pas moins de 500 emplois sur le territoire. (Crédits : MaHyTec)

Actuellement, se tient Hydrogen Business For Climate Connect. Deux jours de forum en ligne où les acteurs régionaux qui construisent la filière hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté dressent le bilan de vingt ans de réalisations et d’expérimentations et fixent le cap à venir. 90 millions d’euros sont mobilisés pour devenir la première région à énergie positive de France.