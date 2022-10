TotalEnergies : nouvelles réquisitions en vue, « la situation va s'améliorer cette semaine », assure Elisabeth Borne

Alors que les Français n'en peuvent plus des files d'attente pour faire le plein et que les vacances de la Toussaint se profilent vendredi soir, Elisabeth Borne a assuré ce dimanche sur TF1 que la situation allait s'améliorer cette semaine. Ceci en raison de la fin de la grève chez Esso-ExxonMobil et des nouvelles réquisitions de personnels qui pourraient intervenir dans les raffineries de TotalEnergies en « cas de situation tendue », peut-être dès demain. Rappelant qu'un accord majoritaire sur les salaires avait été signé vendredi, la Première ministre a appelé la CGT a cessé le mouvement pour l'heure prévu jusqu'à mardi, voire mercredi sur certains sites. « Maintenant, il faut reprendre le travail », a-t-elle dit, précisant qu'une station sur quatre rencontrait des problèmes d'approvisionnement sur au moins un carburant.

La ristourne sur les carburants prolongée

Par ailleurs, alors que la ristourne du gouvernement de 10 centimes par litre sur les prix des carburants devait s'achever à la fin du mois, Elisabeth Borne a annoncé son prolongement jusqu'à mi-novembre. TotalEnergies fera de même pour sa ristourne de 20 centimes, a-t-elle précisé. Interrogée sur un risque de contagion, notamment chez EDF, la cheffe du gouvernement a estimé que rien ne justifiait une « grève préventive » chez EDF dans la mesure où des négociations doivent s'ouvrir mercredi. Pour rappel, des débrayages touchent certaines centrales, obligeant la direction à décaler la remise en service de 5 réacteurs à l'arrêt pour des problèmes de corrosion. D'une manière générale, la Première ministre a appelé les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires.

Enfin, Elisabeth Borne a indiqué que le gouvernement allait probablement utiliser l'article 49.3 de la constitution pour faire passer le budget 2023. Des discussions sont en cours pour voir, parmi les amendements votés cette semaine, ceux qui seront intégrés dans le texte final. Le 49.3 ne sera pas déclenché lundi.