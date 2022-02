Métaux pour batteries : le géant minier Sibanye-Stillwater jette l’ancre au Havre

La volonté affichée de l'UE de s'arroger le quart de la production mondiale de batteries électrise le géant minier sud-africain Sibanye-Stillwater (SBSW) : un des leaders mondiaux de l'extraction de platine, de palladium et de rhodium. Le groupe coté à la bourse de Johannesbourg veut accélérer sa diversification dans la production des métaux de la transition énergétique. Et il choisit le vieux continent pour la concrétiser.

Un an après avoir pris un tiers des parts du projet de mine de lithium de Keliber en Finlande, SBSW vient de finaliser l'acquisition de l'usine Eramet de Sandouville, dans la banlieue du Havre, spécialisée depuis plus d'un siècle dans le raffinage du nickel et du cobalt - deux ingrédients clés de la fabrication de batteries, dont les spécialistes des matières premières (commodities) anticipent une forte augmentation de la demande à la faveur du décollage du véhicule à brancher. « De probables défauts d'approvisionnement à un horizon de dix ans sont à prévoir », indique ainsi IFP Énergies Nouvelles à propos du nickel. Un pronostic que semble partager l'acheteur sud-africain:

« Cette opération représente la deuxième étape dans la stratégie de Sibanye Stillwater en matière de métaux pour batteries électriques et une opportunité rare dans la valorisation de matériaux à haute valeur ajoutée », détaille-t-il dans un communiqué.

Acquis pour 85 millions d'euros, le site (189 salariés et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires) produit 12.000 tonnes de nickel métal, 4.000 tonnes de sels et de solutions de nickel de haute pureté, et 600 tonnes de chloride de cobalt. Le tout à partir d'une matière première importée de Finlande. Modernisé par Eramet à coup de millions ces dernières années, il n'en restait pas moins déficitaire, ce qui n'a manifestement pas découragé son nouveau propriétaire.

« L'usine de Sandouville est idéalement située à proximité des marchés européens des utilisateurs finaux et bien soutenue par une infrastructure logistique importante », écrit Neal Froneman, son PDG.

L'ambition de créer « une plateforme de premier plan en Europe »

De toute évidence, l'intéressé nourrit de grandes ambitions pour l'établissement dont il projette de créer « une plateforme de métaux pour batteries de premier plan en Europe ». Le détail du projet de développement n'a pas été précisé mais on sait qu'une augmentation de l'activité de raffinage est prévue à brève échéance, et que d'autres types productions, sans doute le traitement du lithium, pourraient s'ajouter aux unités actuelles. Sibanye-Stillwater, qui salue la polyvalence de l'usine et les possibilités d'extension, indique qu'il communiquera ultérieurement sur son plan d'investissement.

De leur côté, les dirigeants d'Eramet se félicitent de cette acquisition qui, disent-il, offre « de nouvelles perspectives d'avenir pour le site et ses salariés, avec la poursuite de son redressement ». Le groupe minier français, qui vient d'annoncer un investissement de 250 millions d'euros dans les mines de nickel calédoniennes de sa filiale SLN, entend visiblement se concentrer sur le projet de raffinerie de cobalt et de nickel qu'il mène avec BASF à partir de gisements indonésiens.