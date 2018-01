Nouvelles exactions contre un centre minier en Nouvelle-Calédonie

Un site d'exploitation minière a été victime d'actes de vandalisme en Nouvelle-Calédonie, quelques jours après des faits similaires sur des installations de la Société Le Nickel, a indiqué lundi la direction.

"Ils ont essayé de voler 5 véhicules pick-up et n'y sont pas parvenus alors ils les ont incendiés et ont jeté des pierres dans les fenêtres des bureaux", a indiqué à l'AFP Thibault Martelin, directeur des mines du Groupe Ballande.

Les incidents, qui font l'objet d'une enquête, ont eu lieu dans un centre qui emploie 70 personnes situé à Nakéty, sur la commune de Canala, où se trouvent d'importantes mines de nickel.

"Nous sommes inquiets de la recrudescence des actes de vandalisme. On s'équipe et on fait appel à des vigiles mais ce n'est pas à nous de gérer la sécurité", a-t-il également déclaré, jugeant insuffisantes les mesures prises par les autorités pour lutter contre la délinquance.