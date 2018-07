Crise chez Décathlon : le patron claque la porte, sur fond de pénurie de maillots de foot

Crise chez Décathlon. Matthieu Leclercq, fils du fondateur du grand distributeur d'articles de sport et de loisirs Décathlon, ne renouvellera pas son mandat de président du Conseil de surveillance de l'enseigne, qui s'est terminé à la fin du mois de juin. Dans une lettre que l'hebdomadaire Challenges s'est procurée, le patron pointe notamment une détérioration de ses relations avec la famille Mulliez avec qui il partage le capital de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires du groupe.

"Je n'ai pas eu la liberté de choisir mes conseillers et avec les contre-performances de début d'année, la relation avec les représentants de nos actionnaires ne s'est pas améliorées", a-t-il écrit.

L'entreprise a précisé qu'à l'heure actuelle, "il n'a pas encore été remplacé".

Le point de rupture, la pénurie de maillots de football

Dans l'enquête menée par l'hebdomadaire, on comprend que le patron de Décathlon claque la porte pour protester contre la stratégie de marque distributeur imposée par la famille Mulliez, qui est à la tête d'Auchan et qui possède donc la moitié de Décathlon. En mettant en avant ses propres marques, basiques et peu chères, l'enseigne se met à dos les grandes marques de sport comme Nike, Adidas ou Puma qui, selon Matthieu Leclercq, n'ont jamais été aussi peu présentes dans les rayons.

L'exemple est frappant : en réponse à la politique agressive de Décathlon pour valoriser son propre maillot de l'équipe de France à prix cassé, mais aussi face au déréférencement d'Adidas sur certains segments comme le running ou le fitness, la marque n'aurait livré que la moitié des maillots commandé par Décathlon. Conséquence : des pénuries ("voulues", selon Matthieu Leclercq) et des ventes en berne, en pleine Coupe du monde.

(avec AFP)