Fnac investit dans un atelier géant en Indre-et-Loire pour donner une seconde vie à ses produits

8.000 m2 à Saint-Pierre-des-corps au lieu de 3.000 m2 à Chambray-lès-Tours. Fnac-Darty a investi plusieurs millions d'euros pour rénover un ancien entrepôt logistique agro-alimentaire. L'unité de Touraine, une des quatre que le groupe possède en France, doit assurer les réparations et le reconditionnement des produits Fnac-Darty pour tout le grand Ouest de la France. Outre le petit et gros électroménager, secteur clé Darty, les deux enseignes commercialisent aussi des produits multimédias.

La Fnac s'est notamment diversifiée depuis cinq ans environ dans la mobilité urbaine, avec la vente de trottinettes et de vélos électriques. L'agrandissement significatif de la surface de l'atelier en région Centre, désormais le plus important de l'Hexagone, permettra à Fnac-Darty d'accroître sensiblement ses ambitions à la fois en termes de réparation de matériels et de reconditionnement des produits pour leur offrir une seconde vie.

Leader de la réparation de l'électroménager

Détenu depuis 2018 par le géant allemand de l'électroménager Cecomony, Fnac-Darty veut accélérer dans la réparation et le reconditionnement dans le cadre du développement de l'économie circulaire. Spécialiste du dépannage depuis le lancement en 1973 du contrat de confiance, Darty a rajeuni en 2019 son service emblématique de réparation, rebaptisée Darty Max. L'enseigne revendique 500 000 abonnés à ce service payant qui comprend, outre le dépannage, du conseil d'entretien et d'aide à l'usage des appareils.

En 2018, Fnac Darty avait racheté l'enseigne de réparation rapide de smartphones Wefix. Cette stratégie de service, qui mixe éco-responsabilité et fidélisation commerciale, a permis à Darty d'effectuer, en cumul avec la Fnac, 2,1 millions de réparations en 2021. Ce chiffre doit selon l'entreprise atteindre 2,5 millions d'ici trois ans, ce qui confirmerait sa position de leader français de la réparation sur ces segments.

L'ouverture du site de Saint-Pierre-des-corps répond à une seconde priorité : développer le commerce des produits de seconde vie. Initié en 2018, le marché de l'occasion reste pour l'instant anecdotique chez Fnac-Darty. Encore émergent, il devrait représenter 5% des recettes à l'horizon 2025. Le groupe prévoit une accélération des ventes des produits reconditionnés grâce aux canaux digitaux.

Retombées pour le territoire

Inauguré le 7 novembre en présence du président de la région Centre-Val-de-Loire, François Bonneau, et du nouveau maire de Saint-Pierre-des-corps, Emmanuel François, le gigantesque comptera 150 emplois contre 120 actuellement, transférés du précédent site de réparation à ce nouveau centre. Des recrutements bienvenus dans ce bassin d'emploi en difficulté de Saint-Pierre-des-corps où le taux de chômage atteint 19% de la population active. Les collectivités métropolitaine et régionale se sont engagées à appuyer l'investissement de Fnac-Darty via des dispositifs de formation spécialement dédiés aux techniciens.