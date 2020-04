Fnac Darty, première grande entreprise sauvée par l'Etat

Le groupe de distribution français Fnac Darty a annoncé dimanche avoir obtenu un prêt de 500 millions d'euros, dont 70% garantis par l'Etat, pour "sécuriser la liquidité du groupe" et "préparer la reprise des activités" affectées par l'épidémie de Covid-19. Ce prêt, "le premier que l'Etat français octroie à une grande entreprise française", selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire cité dans un communiqué, a été souscrit auprès d'un pool de banques comprenant Arkéa, BNP Paribas, Bred, CIC, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, LCL, Natixis CIB et Société Générale CIB.

Ce prêt "aura une maturité d'un an, avec option d'extension jusqu'à cinq années additionnelles (avril 2026). Ce nouveau financement permet à Fnac Darty de bénéficier du soutien des institutions bancaires françaises de premier plan, dans un contexte de crise sans précédent", a déclaré le groupe.

"Avec plus de 20 milliards d'euros de prêts accordés à 150.000 entreprises, le déploiement du prêt garanti par l'Etat est aujourd'hui une réalité pour les entreprises françaises, quelle que soit leur taille", a noté Bruno Le Maire dimanche. "Le prêt garanti par l'Etat est un levier majeur pour les aider à franchir sans heurt cette période économique difficile", a-t-il ajouté.

Pas de dividende

En contrepartie, et pour ne pas s'exposer à des pénalités, Fnac Darty dit également dans un communiqué avoir renoncé à son projet de verser un dividende au titre de 2019 - il avait été fixé à 1,50 euro par action - et décidé de ne pas procéder cette année à des programmes de rachats d'actions.

Fin mars, Bruno Le Maire avait dit que les entreprises bénéficiaires d'aides publiques en lien avec le coronavirus ne devaient pas verser de dividendes sous peine de devoir rembourser les aides et de payer des pénalités.

Fnac Darty, dont la quasi-totalité des magasins physiques sont fermés depuis la mi-mars, ajoute dans un communiqué que la rémunération 2020 de son président et de son directeur général sera réduite de 25%.

Le distributeur spécialisé a mis en place un dispositif de chômage partiel qui concerne plus de 80% de ses effectifs en France. Fnac Darty a aussi publié dimanche matin, avec cinq jours d'avance, ses ventes trimestrielles, sans surprise en nette baisse vu la fermeture obligatoire de ses magasins physiques, en particulier en France, en plein confinement.

Baisse du chiffre d'affaires de 7,9% au premier trimestre

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a ainsi chuté de 7,9% en données publiées à 1,49 milliard d'euros (-10,3% en données comparables).

En mars, les ventes du groupe ont dégringolé de 30%, a également indiqué Fnac Darty, en soulignant néanmoins que ses ventes en ligne avaient doublé lors des 15 derniers jours de mars et au début du mois d'avril. Fnac Darty souligne que la perte de chiffre d'affaires en magasins aura un "impact négatif matériel" sur ses résultats financiers 2020.

"A date, le groupe n'est (...) pas en mesure de mettre à jour ses objectifs 2020 et à moyen terme. Le groupe continue de surveiller et réévalue périodiquement (...) l'évolution de la situation et ses impacts sur ses activités et ses résultats", poursuit l'entreprise.

A cours de clôture 25,80 euros de vendredi, le titre Fnac Darty accuse une chute de 51,1% depuis le début de l'année après -7,5% en 2019 et -43,3% en 2018. A titre de comparaison, le SBF120, dont fait partie la valeur, est en baisse de 24,8% à ce stade de 2020 après un gain de 25,2% en 2019 et un recul de 11,7% en 2018.