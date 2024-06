Grande distribution : les TPE, PME et ETI françaises de plus en plus présentes dans les rayons

Malgré les bouleversements des dernières années (Covid, guerre en Ukraine, inflation) et le poids des grands groupes internationaux, les TPE, PME et ETI françaises se fraient petit à petit une place croissante dans la grande distribution. En 2023, elles représentaient 36,1% du chiffre d'affaires total des « produit de grande consommation / frais et libre service » (« PGC FLS »), soit 40,2 milliards d'euros, révèle un baromètre publié le 27 juin par la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) et par la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (Feef). C'est 29% de plus qu'en 2017, et 47% des gains de ce marché, souligne l'étude.

Ce renforcement de la présence des TPE, PME et ETI françaises s'accompagne d'une baisse de celles de leurs homologues étrangères, qui passe de 18% à 14%. Il est porté par un développement de l'offre : le nombre moyen de références par magasin de cet ensemble a en effet augmenté de 25% par rapport à 2017.



Le moteur des marques de distributeurs

Pour les distributeurs, les TPE, PME et ETI sont en effet une source de souplesse et diversification, souligne Vincent Cornu, directeur du service distributeurs du cabinet qui a réalisé l'étude, NielsenIQ:

« En étant plus agiles, elles arrivent plus rapidement à s'adapter à l'évolution des demandes des consommateurs que les grands groupes », explique-t-il.

Mais elles servent aussi à valoriser les assortiments et le chiffre d'affaires : un produit sur trois est ainsi du haut de gamme pour les ETI et les PME, et même un sur deux pour les TPE.

Si la présence des TPE, PME et ETI françaises croît tant parmi les marques de fabricants que parmi celles de distributeurs (MDD), elle profite surtout de la bonne santé de ces dernières. En 2023, en France, les MDD ont en effet réalisé leur meilleure

performance depuis 2017, avec 20,9 milliards d'unités de ventes. 66,5% du chiffre d'affaires généré est issu des TPE et PME françaises (un peu moins qu'en 2017 quand même, lorsqu'il s'élevait à 68,4%).

Dans ce contexte aussi, elles sont une source de valorisation et de diversification. Elles représentent en effet 82% des ventes des MDD premium, et 71% des références de l'offre MDD.